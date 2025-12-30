כיכר השבת
הסוף לפולחן האישיות: המהלך הדרמטי של סוריה שמחק את פניו של אסד מהכסף

סוריה נפרדת רשמית משושלת אסד עם השקת שטרות כסף חדשים המוחקים את פולחן האישיות של הרודן המודח לטובת זהות לאומית המקדשת סמלי טבע וחקלאות | הנשיא אחמד אל-שרע חשף את המטבע המעודכן שמסמן את סיומו של עידן קודם ומבטיח יציבות כלכלית חדשה תחת דגל הרפובליקה הערבית הסורית (העולם הערבי)

נשיא סוריה משיק עם נגיד הבנק את השטרות החדשים (צילום: רשתות ערביות)

ברגע היסטורי ב, שבו המזומן הופך להרבה יותר מאשר אמצעי תשלום, הציג הנשיא אחמד אל-שרע יחד עם נגיד הבנק המרכזי את פניה החדשים של סוריה.

השטרות החדשים, שייכנסו למחזור הרשמי ב-1 בינואר 2026, נועדו למחוק סופית את פולחן האישיות של משפחת , שדיוקנאותיהם עיטרו את הכסף הסורי במשך עשורים של שלטון יחיד. במקום פניהם של הרודן המודח ובני משפחתו, השטרות החדשים בערכים של 10 עד 500 לירות מציגים איורים מרהיבים של ורדים, שדות חיטה, עצי זית ותפוזים, לצד סמלים חקלאיים נוספים המאפיינים את המדינה.

השטר הישן עם דיוקן של אסד

המהלך הדרמטי הזה אינו רק גרפי; הוא כולל מהפכה כלכלית של ממש שבה הממשל החדש מוחק שני אפסים מהמטבע. במסגרת תהליך זה, כל 100 לירות סוריות ישנות יומרו ללירה אחת חדשה של "הרפובליקה הערבית הסורית", צעד שנועד לנסות ולהשיב למטבע את הערך שאיבד במהלך עשור של מלחמה.

הנשיא אל-שרע הדגיש כי העיצוב החדש הוא ביטוי לזהות לאומית חדשה ומהווה את "סיומו של שלב קודם שלא נבכה עליו", תוך התרחקות מהערצת אישים לטובת הערכת המולדת.

כדי להבטיח מעבר חלק ולמנוע זיופים, השטרות הודפסו על ידי חברות בינלאומיות מובילות, והציבור ייהנה מתקופה של 90 יום שבה המטבע הישן והחדש יפעלו במקביל. נגיד הבנק המרכזי, עבד אל-קאדר חסרייה, הבהיר כי המרת המטבע בבנקים תתבצע ללא עמלות או מסים, כחלק מאסטרטגיה מקיפה להחזרת היציבות והאמון בכלכלה.

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

