נשיא טורקיה רג’פ טאיפ ארדואן נפגש עם ראש ממשלת יוון קיריאקוס מיצוטאקיס, שהגיע לביקור רשמי בטורקיה, בארמון הנשיאות.

לאחר שקיבל את מיצוטאקיס בטקס קבלת פנים רשמי שכלל חילופי כבוד ושגרירים, השניים עברו לפגישה פרטית בה נידונו נושאים דו‑צדדיים חשובים, כולל שיתופי פעולה כלכליים, ביטחוניים ואנרגטיים.

בסיום האירועים הרשמיים ערכו השניים מסיבת עיתונאים משותפת, בה נשאו דברים בפני עיתונאים משני הצדדים. במהלך מסיבת העיתונאים נתפס רגע מביך במצלמות, כאשר ניכר היה שמיצוטאקיס התלבט לגבי מקום להניח את הממחטה שבה ניגב את אפו.

לאחר מספר ניסיונות החליט בסופו של דבר להכניס אותה לתיק המסמכים שהיה מונח מולו, כשהוא מחייך במבוכה ומתבונן לכל עבר. הרגע יוצא הדופן גרר תגובות רבות ברשתות החברתיות, שטענו בין השאר כי מדובר ב"מתנה מיוחדת" שהחליט ראש הממשלה היווני להעניק לעמיתו הטורקי.