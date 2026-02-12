כיכר השבת
נתפס בקלקלתו

תיעוד וויראלי: הרגע המביך בו העניק הנשיא היווני 'מתנה' מוזרה לארדואן

נשיא טורקיה ארדואן נפגש עם ראש ממשלת יוון קיריאקוס מיצוטאקיס בארמון הנשיאות | במהלך מסיבת העיתונאים שקיימו נתפס רגע מביך במצלמות, כאשר מיטסוטקיס התלבט לגבי מקום להניח את הממחטה שבה ניגב את אפו (מעניין)

הרגע המביך שתועד בפגישה
הרגע המביך שתועד בפגישה| צילום: צילום: מתוך רשתות חברתיות
הרגע המביך שתועד בפגישה (צילום: מתוך רשתות חברתיות)

נשיא טורקיה רג’פ טאיפ ארדואן נפגש עם ראש ממשלת יוון קיריאקוס מיצוטאקיס, שהגיע לביקור רשמי בטורקיה, בארמון הנשיאות.

לאחר שקיבל את מיצוטאקיס בטקס קבלת פנים רשמי שכלל חילופי כבוד ושגרירים, השניים עברו לפגישה פרטית בה נידונו נושאים דו‑צדדיים חשובים, כולל שיתופי פעולה כלכליים, ביטחוניים ואנרגטיים.

בסיום האירועים הרשמיים ערכו השניים מסיבת עיתונאים משותפת, בה נשאו דברים בפני עיתונאים משני הצדדים. במהלך מסיבת העיתונאים נתפס רגע מביך במצלמות, כאשר ניכר היה שמיצוטאקיס התלבט לגבי מקום להניח את הממחטה שבה ניגב את אפו.

לאחר מספר ניסיונות החליט בסופו של דבר להכניס אותה לתיק המסמכים שהיה מונח מולו, כשהוא מחייך במבוכה ומתבונן לכל עבר. הרגע יוצא הדופן גרר תגובות רבות ברשתות החברתיות, שטענו בין השאר כי מדובר ב"מתנה מיוחדת" שהחליט ראש הממשלה היווני להעניק לעמיתו הטורקי.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

