אירוע חריג: נוסע העניק לדיילים סוכריות חשודות - כך זה נגמר 

חברי צוות של חברת התעופה בריטיש איירווייז הובהלו לבית חולים לאחר שאכלו סוכריות גומי שהכילו מריחואנה, שניתנו להם על ידי נוסע | החברה פתחה בחקירה כדי לאתר את הנוסע שהעביר את הסוכריות (מעניין)

אילוסטרציה (צילום: ב"מ)

שלושה חברי צוות של חברת התעופה בריטיש איירווייז הובהלו לבית חולים לאחר שאכלו סוכריות גומי שהכילו מריחואנה, שניתנו להם על ידי נוסע.

לפי הדיווחים, הסוכריות הכילו עד 300 מ"ג של THC, החומר הפעיל בקנאביס שגורם להשפעה פסיכואקטיבית, והצוות חווה תחושת ניתוק מהמציאות לאחר הצריכה.

המקרה אירע לאחר שטיסה מנמל התעופה הית'רו בלונדון נחתה בלוס אנג'לס בשבוע שעבר, והצוות אכל את הסוכריות באוטובוס של הצוות.

בהמשך, בשל ההשפעה החזקה, שלושה אנשים מהצוות חשו שהם איבדו שליטה והחלו להיכנס לפאניקה. הם הובהלו מיידית לבית חולים לטיפול, ובינתיים שולב צוות חלופי לטיפול בטיסה חזרה ללונדון.

הצוות שהושפע טס חזרה בהמשך היום בטיסה אחרת, כרגיל, והחברה פתחה בחקירה כדי לאתר את הנוסע שהעביר את הסוכריות.

בריטיש איירווייז מסרה בתגובה שהצוות חזר להרגיש טוב ואין כל השפעה על הנוסעים, וכי מדובר במקרה חמור שמטופל ברצינות. בחברה הבהירו כי אם הצוות היה צורך בסוכריות בזמן שהטיסה הייתה בגובה רב, התוצאות היו עלולות להיות חמורות מאוד. לדבריהם, הנוסע שהעביר את הסוכריות עלול להיתקל במספר אישומים פליליים אם ייתפס על ידי הרשויות.

