בגודל אוטובוס: "מדוזת רפאים" אימתנית נחשפה במצולות 

בגודל של אטובוס "מדוזת הרפאים הענקית" ( צילום: מכון שמידט לאוקיינוס )

במעמקי האוקיינוס האטלנטי, שוכן אחד היצורים החמקמקים והמרשימים ביותר בטבע. משלחת מחקר בינלאומית שסרקה את חופי ארגנטינה חשפה לאחרונה את "מדוזת הרפאים הענקית", יצור השוכן בדרך כלל בעומקים של אלפי מטרים ומתגלה לבני אדם רק לעיתים נדירות ביותר.

המדוזה, שנצפתה על ידי רובוט תת-ימי, היא מפלצת ימית במונחים מודרניים. גופה מורכב מפעמון שקוטרו כמטר, וממנו משתלשלות ארבע זרועות פה עצומות דמויות סרטים, שיכולות להגיע לאורך של 10 מטרים כאורך של אוטובוס בית ספר. בניגוד למדוזות המוכרות לנו, ליצור הזה אין זרועות צורבות. במקום זאת, הוא משתמש בזרועותיו הארוכות כדי ללכוד פלנקטון ודגים קטנים במה שחוקרים מכנים "מסך מוות" עוטף. בתיעוד הדרמטי, נראית המדוזה כשהיא מתכווצת ומתרחבת במים.

תגלית נדירה בעומק מפתיע

בעוד שהמין הזה מעדיף בדרך כלל את "אזור החצות", עומקים שבין 1,000 ל-4,000 מטרים. הפרט הנוכחי הופיע במפתיע בעומק רדוד יחסית של כ-250 מטרים בלבד. מאז שהתגלתה לראשונה בשנת 1899, נרשמו צפיות בודדות המאושרות של היצור הזה ברחבי העולם.

"הייתה תערובת של התרגשות וחוסר אמון," שיתפה ד"ר מריה אמיליה בראבו, המדענית הראשית של המשלחת מאוניברסיטת בואנוס איירס. "הנוכחות האתרית והעדינה שלה בסביבה קיצונית כל כך הייתה מפתיעה עמוקות".

ה"רפאים" מהמעמקים הייתה רק קצה הקרחון. המשלחת, שהפליגה על ספינת מחקר חשפה עושר ביולוגי בלתי נתפס לאורך 1,900 מיילים של קו החוף הארגנטינאי. בין התגליות הנוספות: 28 מינים חדשים למדע של תולעים, קיפודי ים, שבלולים ואנמונות; שונית אלמוגים מאסיבית מסוג Bathelia candida, המשתרעת על שטח ענקי; ו"נפילת לווייתן" ראשונה מסוגה שתועדה במים עמוקים באזור, המהווה בסיס למערכת אקולוגית שלמה הניזונה משרידי הלווייתן.

"פתחנו חלון למגוון הביולוגי של המדינה שלנו, רק כדי לגלות שיש עוד כל כך הרבה חלונות שנותרו להיפתח," סיכמה ד"ר בראבו. התגלית הזו מזכירה לנו שוב שהאוקיינוס, המכסה 98% מהשטח החי על פני כדור הארץ, נותר ברובו תעלומה גדולה שמחכה להיחשף.