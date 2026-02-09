הוועדה המארגנת של משחקי החורף האולימפיים 2026 החליטה להזמין את ריקארדו, ילד בן 11 מצפון איטליה, להשתתף בטקס הפתיחה הרשמי של המשחקים. ההחלטה התקבלה כפיצוי על תקרית קשה שעוררה סערה במדינה, במהלכה נאלץ הילד לצעוד לבדו מרחק של שישה קילומטרים בתנאי מזג אוויר קיצוניים.

​האירוע התרחש כאשר הילד ביקש לשוב לביתו מהלימודים באמצעות קו של חברת האוטובוסים דולומיטיבוס באזור קורטינה.

למרות שהחזיק בכרטיס נסיעה רגיל שעלותו 2.50 יורו, נהג האוטובוס סירב להעלותו לנסיעה בטענה כי בתקופת המשחקים האולימפיים נדרש "כרטיס אולימפי" מיוחד שעלותו עשרה יורו.

ללא אמצעי תשלום נוסף, נותר הילד מחוץ לכלי התחבורה ונאלץ להתחיל בצעידה ממושכת בשלג ובחשכה.

כך, בקור המקפיא של הדולומיטים בתקופה חורפית, צעד ילד בן 11 בשלג למרחק עצום משום שלא היה לו די כסף לתשלום הנסיעה.

​אמו של ריקארדו תיארה את המצב בו הגיע בנה לביתם לאחר צעידה של כשעה ועשרים דקות.

לדבריה, הילד סבל מקור עז, בגדיו היו רטובים מהשלג הכבד שירד באותו יום, פניו היו חיוורות ושפתיו כחולות מקיפאון.

היא ציינה כי בעת רכישת חבילת הכרטיסים בתחילת שנת הלימודים, הובטח לה כי אלו יהיו תקפים לכל אורך השנה ללא החרגות.

​בעקבות המקרה והגשת תלונה רשמית על ידי המשפחה, הושעה נהג האוטובוס מתפקידו באופן זמני. הנהג העביר מאוחר יותר את התנצלותו למשפחה וטען כי פעל על פי הנחיות שקיבל, אם כי גורמים באזור הגדירו את התנהלותו כטעות חמורה בשיקול הדעת.

​כתגובה למקרה, הודיעו הרשויות המקומיות על החזרת מחירי הנסיעה לתושבי האזור לתעריף המקורי של 2.50 יורו, במטרה למנוע הישנות של מקרים דומים בהם תלמידים ותושבים נדרשים לשלם תעריפי תיירות מוגדלים.

אמו של ריקארדו ציינה כי בנה, העוסק בסקי באופן פעיל, נרגש מההזמנה לטקס האולימפי ורואה בכך הזדמנות של פעם בחיים.