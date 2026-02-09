מארגני משחקי החורף האולימפיים במילאנו-קורטינה המתקיים בימים אלו, בוחנים ליקויים בייצור המדליות, בעקבות דיווחים של ספורטאים על כך שהעיטורים התפרקו זמן קצר לאחר שהוענקו להם.

מספר זוכי מדליות זהב וארד גילו כי הסרט המחזיק את המדליה התנתק מהמתכת, ובחלק מהמקרים המדליה נפלה ארצה במהלך חגיגות הניצחון.

בין הנפגעות מהתקלה הטכנית נמצאת גולשת הסקי האמריקנית בריזי ג'ונסון, שזכתה במדליית הזהב בגלישה במדרון. ג'ונסון הציגה את המדליה השבורה במסיבת עיתונאים לאחר האירוע ואמרה: "הנה המדליה והנה הסרט. הנה החלק הקטן שאמור להיכנס לסרט כדי להחזיק את המדליה, וכן, זה התפרק". גם המחליקה האמנותית אליסה ליו הציגה תקלה דומה בסרטון שפרסמה, בו נראו המדליה והסרט בנפרד.

התופעה לא פסחה על המשלחת הגרמנית, שם תועדה מדליית ארד נופלת מהסרט בזמן שחברי נבחרת הביאתלון חגגו את זכייתם בבית המלון. מהוועד האולימפי והפאראלימפי של ארצות הברית נמסר כי הם ממתינים להחלטת המארגנים בנוגע לתיקון הליקויים, אך בשלב זה לא פורסם האם המדליות הפגומות יוחלפו בחדשות.

אנדריאה פרנצ'יזי, מנהל התפעול הראשי של משחקי מילאנו-קורטינה 2026, התייחס לממצאים ומסר כי הנושא נמצא בטיפול דחוף. "אנו מודעים לחלוטין למצב ובודקים בדיוק מהי הבעיה", ציין פרנצ'יזי. הוא הוסיף כי המארגנים יקדישו "תשומת לב מרבית" לנושא מתוך שאיפה שהמדליות יהיו במצב מושלם בעת הענקתן, בשל חשיבות הרגע עבור הספורטאים.

בעיות באיכות המדליות האולימפיות עלו לכותרות גם במשחקי פריז 2024. נכון לחודש פברואר אשתקד, הוגשו כ-220 בקשות להחלפת מדליות בשל סימני שחיקה, בלאי והכתמה של המתכת, נתון המהווה כארבעה אחוזים מכלל המדליות שחולקו בבירה הצרפתית. במקרים ההם, הבטיחו המארגנים להחליף כל מדליה פגומה.