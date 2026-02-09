ארגון זכויות האדם פורו פנאל אישר כי כשלושים וחמישה אסירים פוליטיים שוחררו ביום ראשון בונצואלה, זאת כחלק מגל שחרורים נרחב שהחל בחודש שעבר.

מאז ההכרזה על המהלך ב-8 בינואר, תיעד הארגון את שחרורם של 383 בני אדם. גורמים רשמיים בממשל טוענים כי מספר המשוחררים גבוה משמעותית ועומד על קרוב ל-900, אך נתון זה ככל הנראה משקלל גם שחרורים שבוצעו בשנים עברו.

התקווה שסימל גל שחרור האסירים הפוליטיים בוונצואלה התחלפה הלילה בחשש כבד, לאחר שבכיר האופוזיציה חואן פבלו גואניפה נחטף מביתו בקראקס שעות ספורות בלבד לאחר שחרורו.

קבוצה של כעשרה חמושים לבושים בבגדים אזרחיים פשטה על אזור מגוריו בשיירה של ארבעה כלי רכב ולקחה אותו בכוח ליעד לא ידוע. מנהיגת האופוזיציה, מריה קורינה מצ'אדו, דרשה תשובות מיידיות מהשלטונות ומסרה כי "גברים חמושים בכבדות לקחו אותו באלימות".

החטיפה האלימה קטעה יום של בשורות חיוביות עבור האופוזיציה, שראה את יציאתם לחופשי של דמויות מפתח ובהן פרדי סופרלנו והמשפטן פרקינס רושה.

גואניפה עצמו הספיק להתראיין עם שחרורו מהכלא, לאחר תשעה חודשי מעצר, ואמר בהתרגשות כי הוא "משוכנע שהמדינה השתנתה לחלוטין" וכי יש להתמקד בבניית דמוקרטיה. בנו, רמון גואניפה, הגדיר את האירוע כחטיפה לכל דבר ודרש מהגורמים האחראים לספק הוכחת חיים לאביו.

בין המשוחררים הנוספים נמצא רפאל טודארס, חתנו של המועמד לנשיאות לשעבר אדמונדו גונזלס, שהוחזק במאסר מעל שנה תחת עונש כבד של שלושים שנות מאסר באשמת טרור.

מהלכים אלו מבוצעים בצל שינויים פוליטיים דרמטיים בוונצואלה, הכוללים את הדחת ניקולס מדורו ולחץ אמריקאי כבד על הממשל הזמני בראשות דלסי רודריגז.

הממשלה הנוכחית מקדמת הצעת חוק חנינה שעברה בקריאה ראשונה באסיפה הלאומית, ואף הכריזה על כוונתה להפוך את מתקן המעצר הידוע לשמצה הליקואיד למרכז קהילתי וספורטיבי. עם זאת, היעלמותו של גואניפה בלילה האחרון מעלה ספקות קשים בנוגע ליכולתו של הממשל החדש להבטיח את שלומם של מתנגדי המשטר לשעבר ולקיים את הבטחותיו לרפורמה.