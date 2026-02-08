זה מה שאמר למצלמה נכדו של חומייני על ישראל | אולי הוא צודק? 

כלל מדינות המוסלמים והעולם הערבי יפציצו את ישראל ויפעלו להשמדתה ברגע שתהיה בידיהן היכולת המבצעית לכך, כך הצהיר בראיון לאל-מיאדין עלי אחמד חומייני, נכדו של מייסד המהפכה האיראנית, על רקע המתיחות הביטחונית והמשא ומתן שמנהלת ארצות הברית מול איראן.

לדבריו, ביום שבו תתאפשר הפצצה של ישראל, מדינות האזור יבצעו זאת ויחזרו על פעולות הדומות לאלו שביצע ארגון הטרור חמאס.

חומייני ציין כי הכוונה לתקוף את ישראל משותפת לכל העמים המוסלמיים, לרבות מדינות המפרץ והעולם הערבי כולו. הוא הוסיף כי מנהיגי המעצמות הגדולות, ובהם ראשי השלטון בישראל ובארצות הברית, מודעים היטב לעובדה שברגע שתתאפשר למדינות המוסלמיות היכולת להפציץ את ישראל, הן לא יהססו לעשות זאת.

"הישראלים יודעים היטב שאם יגיע היום שבו העם המוסלמי יוכל להפציץ את ישראל, ולתקוף את ישראל - הם יעשו לישראל את מה שחמאס עשה", אמר חומייני.

בדבריו התייחס חומייני למדינות באזור שאינן פועלות כעת נגד ישראל, וטען כי הן מתרצות את חוסר המעש בכך שהן "לא מסוגלות לזה".

הוא הדגיש כי הכוחות המוסלמיים אינם חשים פחד מפני המעצמות בשל איתנותם והגנתם על ארצם. את הצהרותיו חתם במסר חריף המופנה לממשל האמריקני, באומרו: "אתם תמותו, אך לא תראו את השפלתנו", הוא איים על ארה"ב.