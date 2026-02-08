כיכר השבת
אזוק ובעיניים מכוסות: כך נראה רגע ירידתו מהמטוס של החשוד בהתנקשות 

רוסיה הודיעה על מעצר והסגרת החשוד המרכזי בירי בסגן ראש המודיעין הצבאי שהוטס מדובאי למוסקבה. החשוד, ליובומיר קורבה, נעצר באיחוד האמירויות לאחר מצוד שנפתח בעקבות ניסיון ההתנקשות בלוטננט-גנרל ולדימיר אלכסייב ביום שישי האחרון (בעולם) 

ההסגרה מדובאי לרוסיה (צילום: FSB)

שירות הביטחון הפדרלי של רוסיה הודיע היום (ראשון) כי ליובומיר קורבה, אזרח רוסי החשוד בביצוע הירי בסגן ראש המודיעין הצבאי, הועבר לרשויות במוסקבה לאחר שנעצר בדובאי.

קורבה נמלט לאיחוד האמירויות הערביות מיד לאחר התקרית ביום שישי, ונעצר שם במסגרת שיתוף פעולה בין רשויות האכיפה. במקביל, נעצר חשוד נוסף במוסקבה בחשד לסיוע בביצוע המעשה, בעוד סייען שלישי הצליח להימלט לשטח אוקראינה.

היעד להתנקשות, לוטננט-גנרל ולדימיר אלכסייב, משמש כסגנו של ראש ה-GRU ונחשב לאחת הדמויות המשפיעות במערך המודיעין הרוסי.

אלכסייב נורה שלוש פעמים בחדר המדרגות של בניין מגוריו במוסקבה, בעת שיצא מביתו בדרכו למטה המודיעין. מחקירת האירוע עולה כי החשוד בירי נכנס למבנה כשהוא מתחזה לשליח מזון, ארב לגנרל ופתח באש מטווח קצר. אלכסייב פונה במצב קשה לבית חולים מקומי, שם עבר ניתוח חירום להצלת חייו. על פי המידע העדכני ביותר, מצבו התייצב והוא שב להכרה.

במשרד החוץ הרוסי מיהרו להטיל את האחריות לאירוע על הממשל בקייב. שר החוץ סרגיי לברוב הצהיר כי מדובר ב"פעולת טרור שנועדה לשבש את המאמצים המדיניים לסיום המלחמה", בהתייחסו לשיחות המשא ומתן שהתקיימו באבו דאבי יממה בלבד לפני הירי. מנגד, באוקראינה טרם נמסרה תגובה רשמית להאשמות, אם כי בעבר לקחו שירותי הביטחון האוקראיניים אחריות על חיסול קצינים בכירים אחרים על אדמת רוסיה.

אלכסייב נמצא תחת סנקציות בינלאומיות כבדות בשל מעורבותו המיוחסת בתכנון מתקפות סייבר ובארגון מבצע הרעלת הסוכן הכפול סרגיי סקריפאל בבריטניה לפני כשמונה שנים. בנוסף, הוא מילא תפקיד מרכזי בפיקוד על הכוחות הרוסיים בסוריה ובדיכוי מרד קבוצת וגנר בקיץ 2023. רשויות החקירה במוסקבה הודיעו כי נגד קורבה יוגש כתב אישום בגין ניסיון רצח וסחר בלתי חוקי בנשק.

תוכן שאסור לפספס:

