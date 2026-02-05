המלחים על סיפון האונייה אברהם לינקולן מאומנים לעבוד כצוות כדי לשגר ולהתאושש בבטחה ובזמן, בכל פעם. - צילום: החשבון הרשמי של פיקוד המרכז של ארה"ב. המלחים על סיפון האונייה אברהם לינקולן מאומנים לעבוד כצוות כדי לשגר ולהתאושש בבטחה ובזמן, בכל פעם. | צילום: צילום: החשבון הרשמי של פיקוד המרכז של ארה"ב. 10 10 0:00 / 0:24 המלחים על סיפון האונייה אברהם לינקולן מאומנים לעבוד כצוות כדי לשגר ולהתאושש בבטחה ובזמן, בכל פעם. ( צילום: החשבון הרשמי של פיקוד המרכז של ארה"ב. )

בצעד דרמטי שנועד להבטיח עליונות מוחלטת בשדה הקרב, חשף חיל הנחתים האמריקני את רכישת טיל ה-“Red Wolf” (הזאב האדום).

מדובר בעסקת ענק בשווי של למעלה מ-86 מיליון דולר, המביאה אל קדמת הבמה חימוש אסטרטגי שפותח במחשכים במשך עשור שלם. הטיל החדש, שנועד למסוקי הקרב המהירים, מסמל את המעבר ללחימה ממרחקים דמיוניים, תוך דיוק קטלני שטרם נראה כמותו בזירה העולמית.

מסוק ה-Viper חמוש ב"זאב האדום". מכת מוות ממרחקים ( צילום: סמל טרנט א. הנרי / חיל הנחתים האמריקאי )

מסוק ה-Viper שיהפוך לקטלני פי כמה עם ה'זאב האדום' ( צילום: U.S. Marine Corps / חשבון רשמי )

מלאכת מחשבת של קטלניות: דיוק במחשכים

ה"זאב האדום" אינו עוד טיל רגיל; מדובר בפריצת דרך טכנולוגית המאפשרת פגיעה מדויקת במטרות יבשתיות וימיות בטווח אדיר של 370 קילומטרים.

יכולת זו, המכונה במערכת הביטחון "מלאכת מחשבת של הרתעה", מאפשרת לטייסי הנחתים להנחית מכה ניצחת על האויב מבלי להיכנס לטווח הסכנה. מדובר במציאות שעולה על כל דמיון, המאפשרת לבצע חיסולים ממוקדים ממרחקים שעד היום נחשבו לבלתי אפשריים עבור מסוקים.

ליקוי מאורות לאויב: עליונות טכנולוגית מוחלטת

הזכייה של חברת L3Harris במכרז התחרותי מסמנת את סיומו של פיתוח ממושך תחת תוכנית ה-“Wolf Pack”.

המערכת החדשה נועדה להתמודד עם אתגרי הלחימה המודרנית תוך שימת דגש על ייצור מאסיבי במחיר נגיש, המבטיח מלאים זמינים לכל תרחיש.

מנכ"ל החברה הבהיר כי "הזאב האדום" הוא בדיוק מה שהצבא זקוק לו כדי לשמור על מעמדו ככוח המוביל בעולם, במיוחד מול איומים הולכים וגוברים בזירה הימית והיבשתית כאחד.