פיקוד המרכז האמריקאי פרסם היום (חמישי) תיעוד יוצא דופן מפעילות מלחי הצי על גבי נושאת המטוסים אברהם לינקולן המוכנה לכל תרחיש.

"על סיפון הטיסה של נושאת מטוסים, מה שנראה כמו גל אקראי של מטוסים ואנשים הוא למעשה שגרה מתוזמרת היטב", כתבה סנטקום.

"המלחים על סיפון האונייה אברהם לינקולן מאומנים לעבוד כצוות כדי לשגר ולחזור בבטחה ובזמן, בכל פעם."

ההערכה היא כי מדובר במסר עקיף לאיראן אודות המוכנות האמריקאית באזור.

מוקדם יותר היום, נאם נשיא ארה"ב במסגרת אירוע ארוחת בוקר, בתוך דבריו הזכיר כצפוי גם את הנושא האיראני.

"איראן מנהלת משא ומתן כרגע", אמר טראמפ. "הם לא רוצים שנכה בהם, יש לנו הרבה כוחות שם", הוסיף הנשיא.