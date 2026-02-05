כיכר השבת
"זה רק נראה לכם אקראי": תיעוד יוצא דופן מנושאת המטוסים לינקולן - והמסר לאיראן

פיקוד המרכז האמריקאי פרסם היום תיעוד יוצא דופן מפעילות הצי האמריקני על גבי נושאת המטוסים אברהם לינקולן | "שגרה מתוזמנת היטב", כתבה סנטקום (חדשות)

נושאת המטוסים לינקולן (צילום: סנטקום)

פיקוד המרכז האמריקאי פרסם היום (חמישי) תיעוד יוצא דופן מפעילות מלחי הצי על גבי נושאת המטוסים המוכנה לכל תרחיש.

"על סיפון הטיסה של נושאת מטוסים, מה שנראה כמו גל אקראי של מטוסים ואנשים הוא למעשה שגרה מתוזמרת היטב", כתבה סנטקום.

"המלחים על סיפון האונייה אברהם לינקולן מאומנים לעבוד כצוות כדי לשגר ולחזור בבטחה ובזמן, בכל פעם."

ההערכה היא כי מדובר במסר עקיף לאיראן אודות המוכנות האמריקאית באזור.

מוקדם יותר היום, נאם נשיא ארה"ב במסגרת אירוע ארוחת בוקר, בתוך דבריו הזכיר כצפוי גם את הנושא האיראני.

"איראן מנהלת משא ומתן כרגע", אמר טראמפ. "הם לא רוצים שנכה בהם, יש לנו הרבה כוחות שם", הוסיף הנשיא.

