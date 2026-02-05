כיכר השבת
אחרי תקיפת הצי האמריקני

הפרובוקציות נמשכות: איראן חטפה שתי מכליות במפרץ הפרסי

יומיים אחרי ניסיון ההשתלטות על מכלית אמריקנית ותקיפתה של אברהם לינקולן באמצעות כטב"ם מתאבד, היום הודיעו משמרות המהפכה על "תפיסתן" של שתי מכליות שלטענת איראן הבריחו דלקים | הפרובוקציות נמשכות (מדיני) 

עלי חמינאי (צילום: shutterstock)

בעוד שליחו של הנשיא טראמפ מתכונן לפגישה עם שר החוץ האיראני, היום (חמישי) הודיעה טהרן על לכידתן של שתי מכליות דלק במפרץ הפרסי.

כוחות משמרות המהפכה של הודיעו היום כי תפסו שני כלי שיט זרים במפרץ הפרסי. על פי הדיווחים הרשמיים בטהרן, המכליות נעצרו בחשד שהובילו למעלה ממיליון ליטר של דלק מוברח.

במהלך הפעילות עכבו הכוחות האיראניים 15 אנשי צוות, כולם אזרחים זרים, אשר הועברו להמשך טיפול של רשויות המשפט במדינה.

האירוע הנוכחי מגיע לאחר רצף של תקריות ימיות במרחב, הכוללות דיווחים על ניסיונות הטרדה של מכליות אחרות במצר הורמוז - כולל מכלית אמריקנית שהותקפה ביום שלישי.

לפני יומיים דווח כי ספינות מהירות של משמרות המהפכה ניסו לעצור את המכלית Stena Imperative, המפליגה תחת דגל ארצות הברית, אך זו הצליחה להמשיך בדרכה תחת ליווי צבאי אמריקני.

התפיסה היום מסמנת הסלמה נוספת בפעילות האיראנית נגד כלי שיט זרים בנתיבי הסחר האסטרטגיים במפרץ, רגע לפני שארה"ב מתחילה את שיחות המשא ומתן עם המשטר.

