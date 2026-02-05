למרות ההצהרות הרשמיות מפי מספר רב של גורמים במשטר האיראני, מדיווח שמתפרסם הלילה (חמישי) בניו יורק טיימס עולה כי איראן הסכימה מאחורי הקלעים לדון בשיחות המשא ומתן בכל הנושאים שארה"ב דרשה.

במהלך השעות האחרונות, חזרו האיראנים על הדרישה לפיה בשיחות המשא ומתן ביום שישי בעומאן ידונו אך ורק בנושא הגרעין והסרת הסנקציות, וכי נושא הטילים הבליסטים וכוחות הפרוקסי במזרח התיכון אינם עומדים כלל למשא ומתן.

לפי דיווח סותר ב'טיימס', "שני הצדדים הסכימו להתמקד בתוכנית הגרעין אך גם לדון בטילים ובקבוצות חמושים, במטרה לגבש מסגרת לעסקה", כך לפי הדיווח.

גורם איראני הסביר את ההיגיון מאחורי ההתנהלות של המשטר אתמול (רביעי), בזמן שארה"ב דרשה להעלות את כלל הנושאים לשולחן המשא ומתן, תגובתם של האיראנים הייתה: "אז לא יהיו שיחות".

לדבריו, "הם חושבים שאם נתפס כמי שנואשים לעסקה, אז יתעללו בנו בשולחן, אז עלינו להטיל תנאים משלנו לגבי איפה השולחן יהיה, מי יהיה בשולחן וכן הלאה".

כפי שדיווח אמש העיתונאי ברק רביד, בעקבות סירובה של איראן לדון בכל הנושאים החליטה ארה"ב להתקפל לדרישותיה של טהרן, שכללו; פגישה בעומאן במקום באיסטנבול ופגישה אישית בין ויטקוף לערקצ'י ללא התערבות מדינות ערביות נוספות.

ה'טיימס' ציטטו בכירים שהסבירו כי "בכירי איראן חששו, אמרו גורמים רשמיים, כי פגישה בהשתתפות רחבה יותר תגרום לכך שייראה כאילו מר טראמפ מעלה "הצגה" ואיראן נדחקת לפינה למשא ומתן עם כל האזור ולא רק עם וושינגטון".