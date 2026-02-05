שגריר איראן במצרים, מוג'תבא פירדאווסי פור, הבהיר היום בראיון טלוויזיוני כי הקווים האדומים של ארצו לקראת המשא ומתן עם ארצות הברית ברורים, וכי הסוגייה היחידה שעל שולחן הדיונים היא תוכנית הגרעין, כך פורסם היום (חמישי) ב'כאן 11'.

באיראן, תויגו השיחות בין עראקצ'י לויטקוף כפגישות גרעין והסרת סנקציות, כלומר, השיחות נועדו לשפר את מצבה הכלכלי של איראן ולנסות להביא לפיתרון המצוקה ההיסטורית שחווה העם.

בריאיון לרשת אל-חדת' הדגיש השגריר כי איראן לא תקיים שיחות על נושאים אחרים, ופסל על הסף אפשרות לדיון בתוכנית הטילים או בפעילות השלוחות האיראניות ברחבי המזרח התיכון.

בכך, חזרה איראן על המסר של הימים האחרונים לפיו לא ייתכן משא ומתן על שתי הסוגיות אותן מגדירים האיראנים כזכויות הגנתיות.

לדברי פור, המשא ומתן בסוגיית הגרעין עשוי לכלול הסכמים בנושאים טכניים מוגדרים. בין היתר ציין השגריר כי קיימת אפשרות להגעה להבנות בנוגע לרמת העשרת האורניום ובנוגע להפחתת כמות האורניום המוחזקת כיום בידי איראן, בדגש על "הפחתה" ולא מסירה מלאה של האוראניום המועשר לדרגה סף צבאית.

במקביל להתבטאויות מטהראן, התייחס נשיא טורקיה רג'פ טייפ ארדואן למגעים המתגבשים וציין כי העובדה ששתי המדינות בוחרות לתת הזדמנות לנתיב הדיפלומטי היא חיובית. ארדואן העריך כי לאחר סיום סבב השיחות בדרגים המקצועיים והנמוכים, יהיה זה מועיל לקיים מפגשים בין המנהיגים בדרג הגבוה ביותר.

מלשכת הנשיאות באנקרה נמסר בהקשר זה כי טורקיה מתכוונת להשקיע מאמצים ניכרים כדי לבלום את המתיחות בין וושינגטון לטהראן. בהודעה הרשמית צוין כי המטרה היא למנוע מצב שבו ההסלמה בין הצדדים תוביל להידרדרות האזור למלחמה נוספת.