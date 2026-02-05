כיכר השבת
קיבלו תיאבון

לא חוששים מטראמפ | ההצהרה של האיראני שמבהירה: הסיכוי להסכם - אפסי

אחרי האיומים וההתקפלות של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ, היום התראיין לתקשורת אחד מבכירי המשטר והבהיר את קווי הגזרה של איראן במשא ומתן הצפוי | נראה כי התקיפות במפרץ שנותרו ללא מענה וההתקפלות של וושינגטון בסוגיית המשא ומתן, נתנה לאיראנים ביטחון מול הארמדה האמריקאית (חדשות, מדיני)  

שגריר איראן במצרים (צילום מסך)

שגריר במצרים, מוג'תבא פירדאווסי פור, הבהיר היום בראיון טלוויזיוני כי הקווים האדומים של ארצו לקראת המשא ומתן עם ארצות הברית ברורים, וכי הסוגייה היחידה שעל שולחן הדיונים היא תוכנית הגרעין, כך פורסם היום (חמישי) ב'כאן 11'.

באיראן, תויגו השיחות בין עראקצ'י לויטקוף כפגישות גרעין והסרת סנקציות, כלומר, השיחות נועדו לשפר את מצבה הכלכלי של איראן ולנסות להביא לפיתרון המצוקה ההיסטורית שחווה העם.

בריאיון לרשת אל-חדת' הדגיש השגריר כי איראן לא תקיים שיחות על נושאים אחרים, ופסל על הסף אפשרות לדיון בתוכנית הטילים או בפעילות השלוחות האיראניות ברחבי המזרח התיכון.

בכך, חזרה איראן על המסר של הימים האחרונים לפיו לא ייתכן משא ומתן על שתי הסוגיות אותן מגדירים האיראנים כזכויות הגנתיות.

לדברי פור, המשא ומתן בסוגיית הגרעין עשוי לכלול הסכמים בנושאים טכניים מוגדרים. בין היתר ציין השגריר כי קיימת אפשרות להגעה להבנות בנוגע לרמת העשרת האורניום ובנוגע להפחתת כמות האורניום המוחזקת כיום בידי איראן, בדגש על "הפחתה" ולא מסירה מלאה של האוראניום המועשר לדרגה סף צבאית.

במקביל להתבטאויות מטהראן, התייחס נשיא טורקיה רג'פ טייפ ארדואן למגעים המתגבשים וציין כי העובדה ששתי המדינות בוחרות לתת הזדמנות לנתיב הדיפלומטי היא חיובית. ארדואן העריך כי לאחר סיום סבב השיחות בדרגים המקצועיים והנמוכים, יהיה זה מועיל לקיים מפגשים בין המנהיגים בדרג הגבוה ביותר.

מלשכת הנשיאות באנקרה נמסר בהקשר זה כי טורקיה מתכוונת להשקיע מאמצים ניכרים כדי לבלום את המתיחות בין וושינגטון לטהראן. בהודעה הרשמית צוין כי המטרה היא למנוע מצב שבו ההסלמה בין הצדדים תוביל להידרדרות האזור למלחמה נוספת.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר