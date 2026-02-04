פעיל ניאו נאצי בולט ממדינת ויקטוריה באוסטרליה, ג’ייקוב הרסנט (26), הפך לאוסטרלי הראשון שנשלח למאסר בפועל בגין ביצוע הצדעה נאצית.

הרסנט ביצע את ההצדעה האסורה מחוץ לבית המשפט המחוזי במלבורן ב־27 באוקטובר 2023, שבועות אחרי הטבח האכזרי בשבעה באוקטובר וימים ספורים לאחר כניסתם לתוקף של חוקים האוסרים על הצגת סמלים ומחוות נאציות בפומבי. מול מצלמות טלוויזיה הוא הרים את ידו הימנית וקרא “הייל היטלר”, ואף הוסיף באירוניה כי כמעט עשה זאת אף שהדבר כבר אינו חוקי.

המעשה התרחש דקות לאחר שהרסנט נמנע ממאסר בתיק אחר, שבו הודה בעבירת התפרעות אלימה הקשורה לתקיפת מטיילים בפארק לאומי בשנת 2021.

בנובמבר 2024 הורשע בבית משפט השלום ונגזר עליו חודש מאסר, אך הוא שוחרר בערבות והגיש ערעור על ההרשעה והעונש. בדצמבר דחה שופט בית המשפט המחוזי, סיימון מוגליה, את טענות הערעור וקבע כי מדובר בהצדעה נאצית, וכי החוק האוסר עליה חוקתי ונועד למטרה לגיטימית.

במהלך הדיון במשפט טען סנגורו כי אין לשלוח את מרשו לכלא, הציג אותו כאב מסור הנתמך על ידי משפחתו, וטען כי הוא "הושפע מנוכחות התקשורת". הוא ציין כי בעשרות מקרים דומים ברחבי אוסטרליה לא הוטל מאסר בפועל. מנגד, התביעה טענה כי העבירה בוצעה באופן מחושב, מתוך זלזול בחוק ומתוך רצון להשפיע על הציבור.

השופט קבע כי הרסנט ביצע את ההצדעה ביודעין ובכוונה מלאה, בהקשר מתריס ומאיים, שנועד להעביר מסר לקהילה. הוא גזר עליו חודש מאסר בפועל וקנס של 1,000 דולר אוסטרלי בגין הפרת תנאי פיקוח קהילתי. הרסנט, שהגדיר את עצמו שוב ושוב כנאצי והיה דמות מרכזית ברשת הימין הקיצוני הלאומנית, הודיע כי בכוונתו לערער לבית המשפט העליון.