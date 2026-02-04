נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ תקף אתמול בחריפות את קייטלין קולינס, כתבת רשת CNN, במהלך מפגש עיתונאים בחדר הסגלגל.

הנשיא פנה לקולינס בטון אישי ואמר כי מעולם לא ראה אותה מחייכת בעשר השנים האחרונות. טראמפ טען בפניה כי הסיבה לכך שהיא אינה מחייכת היא הידיעה שאינה דוברת אמת בעבודתה העיתונאית.

במהלך חילופי הדברים הטיח הנשיא בכתבת כי היא הכתבת הכי גרועה שיש וכי בגלל אנשים מסוגה רשת השידור שבה היא מועסקת סובלת מנתוני צפייה נמוכים. לדבריו "את יודעת למה את לא מחייכת? כי את יודעת שאת לא אומרת את האמת". הוא הוסיף וכינה את הרשת ארגון מאוד לא ישר שצריך להתבייש בה.

המתקפה המילולית החלה לאחר שקולינס ביקשה לקבל את תגובת הנשיא בנוגע לפרסום מסמכי ג'פרי אפשטיין.

הכתבת ציינה בפני טראמפ כי קורבנות בפרשה מתלוננים על כך שהמסמכים שפורסמו מושחרים ברובם ומונעים שקיפות. קולינס ניסתה להדגיש כי השאלה נוגעת לנפגעות העבירה, אך הנשיא קטע את דבריה, סירב להתייחס למהות השאלה ועבר להשיב לשאלות של עיתונאים אחרים שנכחו במקום.