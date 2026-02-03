כיכר השבת
אנשי האבטחה בשדה נדהמו: נוסע טיפס על המטוס וקפץ ורקד על גגו | צפו

אירוע חריג בנמל התעופה בספרד: גבר הצליח לחדור לשטח של השדה, טיפס על גג מטוס שעמד להמריא וגרם לרגעי מתח וחרדה בקרב הנוסעים ואנשי הצוות |  שלושה אנשי משמר אזרחי שכנעו אותו לרדת מגג המטוס כעבור כ-10 דקות | לאחר קבלת טיפול רפואי ראשוני בשדה, הועבר האיש באמבולנס לאשפוז ביחידה הפסיכיאטרית בבית חולים בעיר (תעופה) 

הנוסע על גג המטוס (צילום: רשתות חברתיות לפי סעיף 27א)

אירוע חריג התרחש בנמל התעופה ולנסיה שבספרד (VLC) כאשר גבר הצליח לחדור לשטח של השדה, טיפס על גג מטוס וגרם לרגעי מתח וחרדה בקרב הנוסעים ואנשי הצוות.

על פי הדיווחים בספרד, ביום שבת האחרון, אזרח מרוקאי הצליח לחדור לשטח נמל התעופה, לעלות במדרגות מטוס של חברת Vueling, ולטפס אל גג מטוס מדגם A320 שעמד בשדה והתכונן להמריא לאמסטרדם.

באותה העת צוות המטוס החל את הליך העלייה למטוס, ועדי ראייה שהיו במקום דיווחו כי האיש הסתובב בחופשי על הגג במשך מספר דקות. על פי הדיווח, שלושה אנשי משמר אזרחי שכנעו אותו לרדת מגג המטוס כעבור כ-10 דקות. עוד נמסר כי יום לפני האירוע הוא נצפה בתוך מתקני השדה, כאשר פנה לעובד חברת תעופה וביקש מידע על טיסות למרוקו.

לאחר קבלת טיפול רפואי ראשוני בשדה, הועבר האיש באמבולנס לאשפוז ביחידה הפסיכיאטרית בבית החולים הכללי של ולנסיה. בבדיקה שבוצעה בתיקו של האדם לא נמצאו אמצעי לחימה או חפצים מסוכנים. עם זאת, הרשויות הגדירו את האירוע כתקרית אבטחה חמורה מאחר והגישה לאזורי המסלול והמטוסים בשדה אסורה לחלוטין.

בעקבות המקרה, הטיסה להולנד עוכבה כשעתיים ואנשי הצוות ביצעו בדיקות בטיחות מקיפות למטוס על ידי אנשי תחזוקה של חברת התעופה על מנת לוודא שלא נגרם שום נזק. 

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

