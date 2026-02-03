בן 71 נעצר במחוז מיאמי-דייד שבפלורידה, לאחר תקרית חמורה אנטישמית, שבה איים על גבר יהודי קשיש וביצע תקיפה פיזית נגדו. השבוע הוא הואשם במספר סעיפים פליליים חמורים - ובראשם תקיפה נגד אדם מבוגר.

האירוע התרחש בצהריים ביום שישי. באותו יום דיווח לשוטרים היהודי, בן 79, כי בעת שניסה לחנות את רכבו היה נתון לנהיגה אגרסיבית של הנהג מאחוריו, שצפר ללא הפוגה בצורה מאיימת.

כאשר היהודי יצא מרכבו לשאול על ההתנהגות, הנאשם, יליד רוסיה, פרץ בצעקות קשות עם ביטויים אנטישמיים שהגיעו עד לאיומים אישיים. בין היתר איים: “אני אהרוג אותך ואת כל היהודים”. לאחר האיום, האנטישמי אף דחף את היהודי בחזקה לפני שהשוטרים הגיעו למקום ועצרו אותו.

שוטרי המשטרה המקומית הגיעו במהירות והניחו את ידיהם על התוקף. מרשומות המשטרה עולה כי לא מדובר במעצר הראשון שלו באזור. לחשוד יש רקורד של אירועים פליליים קודמים מאז 2010.

על פי הדיווח ב-Local 10, התוקף עומד בפני מספר אישומים, בהם תקיפה חמורה נגד אדם מעל גיל 65 - אישום שהוגדר כקשה ביותר, ועליו נדחתה בקשת שחרור בערבות; איומים אנטישמיים קשים, כפי שדווח רשמית על ידי המשטרה; הפרת חובת נהיגה – נהיגה תחת רישיון מוקפא (DUI) וסירוב לבצע בדיקות שכרות; חציית נכס פרטי לאחר שהוזהר, סעיף שנחשב קל יותר והאישום עליו מגיע עם ערבות של 150 דולר.

שופטת מחוז מיאמי-דייד, מריסה טינקלר מנדז, קבעה כי הערבות לא תינתן בסעיף התקיפה החמורה, אך אפשרה ערבות נמוכה יותר לסעיפים הקשורים להפרות הנהיגה והפרת פרטיות. בסיוע עיון המשפטי, כמה מההאישומים צפויים להישמע בפני שופטים שונים בהמשך.