כיכר השבת
שנאה בוערת

צפר כמו משוגע - והתפוצץ בזעם: "אני אהרוג אותך ואת כל היהודים"

תקרית אנטישמית חמורה בפלורידה, עת נהג רכב יליד רוסיה התפוצץ בזעם עם קשיש יהודי שנסע לפניו בכביש. הוא צפר "כמו משוגע" ובשלב מסוים יצא מהרכב, איים שיהרוג את כל היהודים ואף תקף פיזית את הקשיש. הוא נעצר בידי המשטרה (יהודים בעולם)

שוטרים אמריקנים. אילוסטרציה (צילום: shutterstock)

בן 71 נעצר במחוז מיאמי-דייד שבפלורידה, לאחר תקרית חמורה אנטישמית, שבה איים על גבר יהודי קשיש וביצע תקיפה פיזית נגדו. השבוע הוא הואשם במספר סעיפים פליליים חמורים - ובראשם תקיפה נגד אדם מבוגר.

האירוע התרחש בצהריים ביום שישי. באותו יום דיווח לשוטרים היהודי, בן 79, כי בעת שניסה לחנות את רכבו היה נתון לנהיגה אגרסיבית של הנהג מאחוריו, שצפר ללא הפוגה בצורה מאיימת.

כאשר היהודי יצא מרכבו לשאול על ההתנהגות, הנאשם, יליד רוסיה, פרץ בצעקות קשות עם ביטויים אנטישמיים שהגיעו עד לאיומים אישיים. בין היתר איים: “אני אהרוג אותך ואת כל היהודים”. לאחר האיום, האנטישמי אף דחף את היהודי בחזקה לפני שהשוטרים הגיעו למקום ועצרו אותו.

שוטרי המשטרה המקומית הגיעו במהירות והניחו את ידיהם על התוקף. מרשומות המשטרה עולה כי לא מדובר במעצר הראשון שלו באזור. לחשוד יש רקורד של אירועים פליליים קודמים מאז 2010.

על פי הדיווח ב-Local 10, התוקף עומד בפני מספר אישומים, בהם תקיפה חמורה נגד אדם מעל גיל 65 - אישום שהוגדר כקשה ביותר, ועליו נדחתה בקשת שחרור בערבות; איומים אנטישמיים קשים, כפי שדווח רשמית על ידי המשטרה; הפרת חובת נהיגה – נהיגה תחת רישיון מוקפא (DUI) וסירוב לבצע בדיקות שכרות; חציית נכס פרטי לאחר שהוזהר, סעיף שנחשב קל יותר והאישום עליו מגיע עם ערבות של 150 דולר.

שופטת מחוז מיאמי-דייד, מריסה טינקלר מנדז, קבעה כי הערבות לא תינתן בסעיף התקיפה החמורה, אך אפשרה ערבות נמוכה יותר לסעיפים הקשורים להפרות הנהיגה והפרת פרטיות. בסיוע עיון המשפטי, כמה מההאישומים צפויים להישמע בפני שופטים שונים בהמשך.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר