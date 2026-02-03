צועד בשלג - הרובוט האנושי G1 של חברת Unitree - צילום: יצרן צועד בשלג - הרובוט האנושי G1 של חברת Unitree | צילום: צילום: יצרן 10 10 0:00 / 0:45 צועד בשלג - הרובוט האנושי G1 של חברת Unitree ( צילום: יצרן )

במרחבים הקפואים של אלטאי, שינג'יאנג – המקום שנחשב לערש תרבות הסקי האנושית, נרשם השבוע רגע שעשוי לשנות את פני הרובוטיקה העולמית. בזמן שהטמפרטורות צנחו לקור בלתי נתפס של 47.4- מעלות צלזיוס, דמות מתכתית קטנה אך נחושה פילסה את דרכה בשלג העמוק.

הרובוט האנושי G1 של חברת Unitree הסינית השלים את "אתגר ההליכה האוטונומית הראשון בעולם בתנאי קור קיצוניים". במהלך המבחן המפרך, הרובוט צעד לא פחות מ-130,000 צעדים, כשהוא מנווט בדיוק של סנטימטרים הודות למערכת הלוויינים הסינית Beidou. המטרה הסמלית של המסע הייתה מרשימה לא פחות מההישג הטכני: שרטוט סמל אולימפיאדת החורף "מילאנו-קורטינה 2026" על פני השטח המושלג, באורך של 186 מטרים. בעוד שרוב המערכות האלקטרוניות קורסות בתנאי קפיאה כאלו, ה-G1 הפגין עמידות יוצאת דופן. הרובוט, שגובהו כ-127 ס"מ ומשקלו 35 ק"ג, מצויד ב-23 עד 43 מנועי מפרקים המסוגלים לייצר כוח משמעותי גם כשהשמנים והמתכות נמצאים בנקודת קיצון. החברה דיווחה כי הסוללות והמנועים נותרו יציבים לאורך שעות של פעילות רציפה, הישג שפותח דלתות לשימוש ברובוטים באזורי אסון ובתחנות מחקר בקטבים.

למרות התמונות המרהיבות, בקהילה הטכנולוגית נשמעים גם קולות סקפטיים. מומחים מציינים כי Unitree טרם שחררה נתוני טלמטריה מלאים או תיעוד רציף ללא עריכה שיוכיחו את רמת האוטונומיה המלאה של הרובוט בתנאי שטח משתנים. יש הטוענים כי מדובר במשימה מתוכננת מראש על מסלול שהוכן מראש, וכי היכולות המוצגות בסרטוני השיווק המלוטשים של החברה לא תמיד זמינות באופן מיידי ללקוחות שרוכשים את הרובוט (שמחירו מתחיל בכ-99,000 יואן).

ההישג הזה אינו רק הצגת יכולת מרשימה של חברה אחת, אלא עדות לעוצמה הגוברת של תעשיית הרובוטיקה הסינית. אפילו אילון מאסק הודה לאחרונה כי המתחרה הגדולה ביותר של טסלה בתחום הרובוטים האנושיים תגיע מסין, בשל השילוב הייחודי של יכולות ייצור ובינה מלאכותית מתקדמת.

עם למעלה מ-5,500 יחידות שנשלחו ללקוחות בשנת 2025 לבדה, Unitree מבססת את מעמדה ככוח דומיננטי בשוק. האם הרובוטים האלו יהפכו בקרוב לחלק בלתי נפרד מחיינו, גם בתנאים הקשים ביותר על פני כדור הארץ? הניסוי באלטאי מוכיח שהקור כבר לא מהווה מכשול – עכשיו נותר לראות אם הטכנולוגיה תעמוד במבחן המציאות היומיומית.