כיכר השבת
בעקבות הקור הנדיר

תופעת טבע נדירה בארה"ב: "גשם" של איגואנות נצפה ברחבי פלורידה

תופעת טבע נדירה נרשמה במדינת פלורידה החמימה בדרך כלל, כאשר הקור העז הביא איתו ל"גשם" של איגואנות וזוחלים נוספים שנפלו מן העצים, כשהם קפואים | כך זה נראה במציאות (בעולם)

האיגואנות אחרי שנפלו מן העצים| צילום: צילום: לפי סעיף 27א
תופעה חריגה נרשמה ביומיים האחרונים ברחבי מדינת פלורידה, כאשר איגואנות קפואות החלו ליפול מעצים על המדרכות.

הזוחלים, המושפעים מהצניחה החדה בטמפרטורות, נכנסים למצב של הלם קור המשתק את גופם וגורם להם לאבד אחיזה בענפים.

ברשתות החברתיות הופצו תיעודים של עשרות לטאות המוטלות ללא תנועה בערים שונות במדינה, ורשתות הטלוויזיה המקומיות דיווחו כי "ירד גשם של איגואנות" בשעות הבוקר.

​הטמפרטורות באורלנדו צנחו למינוס 4 מעלות צלזיוס, הנתון הנמוך ביותר שנמדד בעיר בחודש פברואר מזה למעלה ממאה שנה.

ועדת שימור חיות הבר של פלורידה פרסמה הנחיה חריגה המאפשרת לתושבים לאסוף את האיגואנות, המוגדרות כמין פולש, ולהעבירן למשרדי הוועדה.

ג'סיקה קילגור, העוסקת בפינוי המטרד, העידה כי אספה כמות גדולה מאוד של לטאות קפואות במהלך גל הקור הנוכחי.

​מזג האוויר הקיצוני לא פסח על יתר מדינות הדרום, ובצפון קרוליינה נרשמו סופות שלגים עזות.

בעיר לקסינגטון נמדדו 40 סנטימטרים של שלג, ובאזורים הרריים הגיע גובה השלג ל-56 סנטימטרים.

מושל המדינה, ג'וש שטיין, דיווח על כ-1,000 תאונות דרכים ועל שני מקרי מוות כתוצאה מהתנאים הקשים. שטיין הפציר בתושבים להישאר בבתיהם ולהימנע מנסיעות בכבישים המסוכנים.

​הסופה גרמה לשיבושים נרחבים בתשתיות ובשירותי התעופה. בנמל התעופה הבינלאומי בשארלוט בוטלו למעלה מ-800 טיסות ביום ראשון לבדו.

בנוסף, כ-158,000 לקוחות נותרו ללא חיבור לחשמל במדינות מיסיסיפי, טנסי, פלורידה ולואיזיאנה. שירות מזג האוויר הלאומי מעריך כי עוצמת השלג תיחלש בקרוב, אך מזהיר מפני רוחות עזות לאורך החוף המזרחי של .

