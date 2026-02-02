כיכר השבת
בעקבות הסופה

ארה"ב: משאית נתקעה בשלג על פסי הרכבת - וזה לא נגמר טוב | תיעוד

רכבת משא התנגשה במשאית סמי-טריילר שנתקעה על הפסים בשבת האחרונה בעיר גסטוניה, ארה"ב | בתיעוד שפורסם ברשתות החברתיות נראים נהגי המשאית עוזבים את כלי הרכב - רגע לפני שהרכבת התנגשה בעוצמה | בנס, האירוע הסתיים ללא נפגעים בנפש (בעולם)מ 

התנגשות הרכבת במשאית (צילום: לפי סעיף 27א)

רכבת משא פגעה במהירות גבוהה במשאית סמי-טריילר שנתקעה על פסי המסילה בעיר גסטוניה שבארצות הברית.

מעוצמת ההתנגשות נחצתה המשאית לשניים וחלקיה התפזרו בשטח המושלג, בעוד הרכבת המשיכה בנסיעתה למרחק מסוים עד לעצירה מלאה.

​האירוע התרחש ב-31 בינואר 2026, תחת תנאי מזג אוויר קשים שכללו שלג כבד וראות לקויה מאוד. נהג המשאית, שהבין כי לא יצליח לחלץ את רכבו מהמסילה בעת שהרכבת התקרבה, נטש את תא הנהג ונמלט למקום מבטחים שניות ספורות לפני רגע הפגיעה.

​עדי ראייה שנכחו במקום ותיעדו את האירוע נשמעו אומרים "זה לא מצחיק" לנוכח המראות הקשים של הרס המשאית. לא דווח על נפגעים בנפש כתוצאה מהתאונה, אולם נזק כבד נגרם לרכוש ולתשתיות המסילה במקום.

צפו בתיעוד.

