למה ארה"ב מזרימה עכשיו מיליארדים לישראל?

מפת האיומים במזרח התיכון עוברת טלטלה משמעותית: מחלקת המדינה האמריקאית נתנה את האור הירוק לחבילת רכש ביטחונית עצומה, שמטרתה לבצר את עליונותו של צה"ל מול הציר האיראני.

טייסת קרב חדשה בדרך לישראל

המרכיב המרכזי בעסקה הישראלית, שנאמדת בכ-6.7 מיליארד דולר, הוא רכש של 30 מסוקי קרב מתקדמים מסוג AH-64E "אפאצ'י". אלו צפויים להעניק לחיל האוויר יכולות תקיפה וניידות חסרות תקדים. בנוסף, החבילה כוללת למעלה מ-3,000 רכבי שטח טקטיים (JLTV) ומנועים חדישים עבור נגמ"שי הנמר.

החזית הסעודית והקשר האיראני

על פי דיווח במגזין המקצועי Breaking Defense, האמריקאים לא עוצרים בירושלים. גם ריאד קיבלה אישור לעסקת ענק בשווי 9 מיליארד דולר עבור מיירטי פטריוט מתקדמים (PAC-3). המהלך מסמן את בנייתה של "חומת אש" אזורית משותפת מול מתקפות הטילים והכטב"מים של טהראן.

בין סיוע לעצמאות

העסקה יוצאת לפועל למרות הצהרותיו של ראש הממשלה נתניהו בראיון ל"אקונומיסט" על רצונו לצמצם את התלות בסיוע האמריקאי בעשור הקרוב. נראה כי בטווח המיידי, הקשר עם התעשיות הביטחוניות של ארה"ב נותר עמוד השדרה של בניין הכוח הישראלי. ממשל טראמפ, כך נראה, בחר לעקוף חלק ממנגנוני הביקורת בקונגרס כדי להאיץ את חימוש בעלות בריתה של ארה"ב במפרץ ובמרחב.