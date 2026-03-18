כיכר השבת
זעזוע במפרץ

קטאר משתוללת מזעם על איראן ונוקטת בצעד חריג; כך הגיבו במשמרות המהפכה לתקיפות

בעקבות תקיפת מתקני הגז של המדינה, משרד החוץ הקטארי הודיע הערב כי הנספח הצבאי של איראן וצוותו ששוהים בדוחה הם "אישיות בלתי רצויה" ודורשת מהם לעזוב את המדינה תוך 24 שעות | מנגד, משמרות המהפכה האיראניים הודיעו על "הגל ה-63 של מבצע 'הבטחת האמת 4'", ואישרו כי תקפו מתקני אנרגיה באזור המפרץ (העולם הערבי)

לאחר התקיפות האיראניות בשטחה, קטאר הודיעה הערב (רביעי) על סילוקם של הנספח הצבאי והנספח הביטחוני בשגרירות בדוחא - והכריזה עליהם כ"פרסונה נון גרטה" ("אישיות בלתי רצויה"). היא הורתה על גירוש כל אנשי הצוות של הנספחים הללו, ודרשה מהם לעזוב את האמירות בתוך 24 שעות.

משרד החוץ הקטארי מסר: "החלטה זו נובעת מתקיפות חוזרות של איראן נגד קטאר, הפרה של ריבונותה וביטחונה, והפרה של ​​עקרונות המשפט הבינלאומי, החלטת מועצת הביטחון של האו"ם ועקרונות השכנות הטובה".

עוד נמסר: "אם הצד האיראני ימשיך בגישה זו, קטאר תנקוט צעדים נוספים כדי להבטיח את ההגנה על ריבונותה, ביטחונה והאינטרסים הלאומיים שלה. קטאר שומרת לעצמה את הזכות לנקוט בכל האמצעים הדרושים כדי להגן על ריבונותה וביטחונה, בהתאם להוראות המשפט הבינלאומי".

מוקדם יותר הערב, ענקית האנרגיה "קטאר אנרג'י" אישרה כי נגרם נזק משמעותי למתחם התעשייתי בראס לאפן בעקבות המתקפה האיראנית. בחברה הבהירו כי בשלב זה לא דווח על נפגעים, וכי צוותי חירום נפרסו מיד כדי להשתלט על השריפות שפרצו במקום.

מנגד, משמרות המהפכה האיראניים הודיעו על "הגל ה-63 של מבצע 'הבטחת האמת 4'", ואישרו כי תקפו מתקני אנרגיה באזור המפרץ. בהודעה נטען כי המתקפות מכוונות לכאורה ל"מתקני נפט שקשורים לארה"ב", והמשמרות איימו להמשיך במתקפות הללו – בעקבות התקיפה הישראלית נגד מתקני הגז בדרום איראן.

"איראן לא התכוונה להרחיב את היקף המלחמה כך שתכלול מתקני נפט ולא רצתה לפגוע בכלכלות של מדינות שכנות. עם תקיפת האויב נגד תשתיות האנרגיה, נכנסנו לשלב חדש במלחמה. הצורך להגן על התשתיות האיראניות אילץ אותנו לתקוף מתקני אנרגיה הקשורים לארה"ב ולאמריקנים", נמסר.

וואו כאלה עלובים .. לזה קוראים "משתוללת" ? במקום שיתקפו חזרה
אדיר
קטאר אוי קטאר, האם יום יבוא ויצא עשן מקטרך ותתחיל לנסוע הרכבת? או שלעד תשארי עומדת, וקרון איראני הבועט בך מאחור המנסה לנסוע באופן עצמאי, ירסקך? מתי תפקחי את עיני דלתותיך?
הא ובת

