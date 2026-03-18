הרשויות בקטאר הודיעו הערב (רביעי) כי הן פועלות לטפל בשריפה שפרצה באזור ראס לפאן, כתוצאה מ"תקיפה איראנית". ההודעה מגיעה שעות אחרי שדווח כי קטאר מפנה את ראס לפאן, מתקן לייצור גז טבעי נוזלי מהגדולים והחשובים בעולם - בעקבות איומי הנקמה של איראן על התקיפה הישראלית במתקני הגז בשטחה.

חברת "קטאר אנרג'י" מסרה בהמשך כי טילים פגעו במתקן הגז: "קטאר אנרג'י מאשרת כי העיר התעשייתית ראס לפאן נפגעה הערב ממתקפות טילים. צוותי חירום נפרסו מיד כדי להשתלט על השריפות שנגרמו מהמתקפה, נגרם נזק משמעותי. אין הרוגים".

ראס לפאן הוא אחד ממתקני ייצור הגז הטבעי הנוזלי (LNG) המרכזיים בעולם, והייצור בו כבר הופסק אחרי תקיפה שאירעה שם בתחילת המלחמה, כמו גם במתקן נוסף במסעיד. קטאר היא היצואנית השלישית בגודלה בעולם של גז טבעי.

קודם לכן משרד ההגנה הסעודי הודיע כי יירט כטב"ם שניסה להתקרב לאחד משדות הגז במזרח הממלכה. לדבריו לא נגרם נזק במתקפה הזו. ההודעה מגיעה מעט אחרי שסעודיה דיווחה כי יירטה ארבעה טילים ששוגרו לבירה ריאד, שם נשמעו הדי פיצוצים. לפי משרד ההגנה הסעודי, הטילים יורטו ושברי יירוט נפלו בכמה אזורים בעיר - אך לא דווח על נפגעים או על נזק.

רויטרס דיווחה מפי עדי ראייה כי שני פיצוצים עזים נשמעו בריאד, בירת סעודיה. משרד ההגנה הסעודי מסר בחלוף כשעה כי יירט ארבעה טילים בליסטיים ששוגרו לעיר. לדבריו מבדיקה ראשונית לא היו נפגעים ולא נגרם נזק במתקפה.