כיכר השבת
חזקים בסיפורים

דובר צבא איראן: מטוסי קרב שלנו תקפו בסיסים אמריקאיים

דובר צבא איראן טוען למבצעי תקיפה נועזים של מטוסי F-5 נגד בסיסי ארה"ב, בעוד המציאות בשטח חושפת חיל אוויר מיושן שמושמד על המסלולים| בעוד בטהרן מדברים על פריצת מערכות הגנה מתקדמות, המומחים מגדירים את הצי האיראני כ"מוזיאון מעופף" של גרוטאות מחלידות משנות ה-70 (העולם הערבי)

1תגובות
דובר צבא איראן שאהין תקי-ח'אני (צילום: רשתות חברתיות)

במהלך השבוע הגיע דובר צבא שאהין תקי-ח'אני לראיון טלוויזיה, שם הוא יצא בשורה של הצהרות גאוותניות המנסות לצייר תמונה של עוצמה אווירית חסרת תקדים. לפי דבריו, חיל האוויר האיראני הצליח להביך את מערכות ההגנה האמריקאיות ולבצע תקיפות ישירות בלב בסיסי ארה"ב באזור.

כך תיאר דובר צבא איראן את המבצעים - לכאורה:

"חיל האוויר שלנו בתחילת המלחמה תקף את בסיסי האויב במדינות האזור באמצעות מספר גיחות טיסה. בבסיס בארביל שבעיראק, בכווית ובקטאר ביצענו פעולות של מטוסי הקרב של הצבא. לאחרונה פורסם דיווח באחד מכלי התקשורת האמריקאיים על המבצע שביצעו מטוסי ה-F-5 של חיל האוויר שם, בו הם הצליחו לעבור בהצלחה דרך שכבות הגנה שונות שהאמריקאים תכננו שם והצליחו לפגוע בבסיס האמריקאי, מה שהיה מבצע מוצלח ונדיר, אם לא לומר ייחודי.

תיכוד השמדת מטוסים איראנים (צילום: סנטקום , פיקוד המרכז של ארה"ב)

למרות התיאורים הציוריים על מטוסי F-5 שחומקים משכבות הגנה מתוחכמות, המציאות המבצעית מספרת סיפור שונה לחלוטין. חיל האוויר האיראני (IRIAF) נחשף כאחת החוליות החלשות ביותר במערך האסטרטגי של הרפובליקה האסלאמית. במקום "מבצעים נדירים", המטוסים האיראניים נצפו בעיקר כשהם מעלים חלודה בדירים תת-קרקעיים מיושנים או מושמדים על הקרקע עוד לפני שהספיקו להניע מנועים.

עמוד השדרה של החיל עדיין נשען על "שאריות" מתקופת השאה – מטוסי F-14 ("טומקט") ו-F-4 ("פאנטום") שנרכשו לפני למעלה מ-50 שנה. ללא חלקי חילוף מקוריים ועם טכנולוגיה אנלוגית מיושנת, המטוסים הללו אינם רלוונטיים לשדה הקרב המודרני והופכים למטרות קלות עבור מערכות הגנה מתקדמות ומטוסי דור 5.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (55%)

לא (45%)

הצטרפו עכשיו לקבוצת העידכונים של כיכר השבת

עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

1
לא מדוייק. היה מטוס F5 אחד שאכן הצליח לפרוץ ולפגוע בבסיס אמריקאי.
נחום

אולי גם יעניין אותך:

עוד בהעולם הערבי:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר