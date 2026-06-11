מחסלים בלב אירופה: 22 מדינות במתקפה על רשת הטרור האיראנית

לפי ההצהרה הרשמית שפורסמה על ידי מחלקת המדינה האמריקנית, 22 מדינות התאחדו נגד "פעילות קטלנית" המובלת על ידי זרועות הביטחון של טהרן: ארגון המודיעין של משמרות המהפכה, כוח קודס ומשרד המודיעין והביטחון האיראני.

המדינות הבהירו כי איראן חייבת להפסיק את פעולותיה לאלתר, תוך שהן מדגישות את נחישותן להגן על אזרחיהן.

הקואליציה הבינלאומית הצביעה על גל תקיפות אחרון ברחבי אירופה, שעליו לקחה אחריות הקבוצה הפרו-איראנית "חראכת אסהאב אל-ימין אל-אסלאמיה" (HAYI). מדובר בעליית מדרגה המדאיגה את גופי המודיעין המערביים, שכן ניסיונות אלו כוללים לא רק רצח, אלא גם חטיפות, הטרדות ואיומים שמטרתם לערער את הריבונות הלאומית ואת הנורמות הבינלאומיות.

מהדיווחים עולה כי המזימות האיראניות לא מכוונות רק נגד אישים פוליטיים, אלא מסמנות באופן מובהק קהילות יהודיות ומתנגדי משטר בולטים. "הניסיונות להרוג, לחטוף או להפחיד אנשים על אדמתנו חייבים להיפסק מיד," נכתב בהצהרה המשותפת, המהווה קריאת השכמה למערב מול זרועות התמנון של טהרן.

בירושלים ובבירות המערב עוקבים בדריכות אחר ההתפתחויות, כשהמסר לטהרן חד וברור: העולם המערבי ניצב מאוחד מול הטרור הטרנס-לאומי של הרפובליקה האסלאמית.