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העולם מאבד סבלנות

מחסלים בלב אירופה: 22 מדינות במתקפה על רשת הטרור האיראנית

גל חטיפות וחיסולים: קואליציה בינלאומית חסרת תקדים חושפת את זרועות התמנון של כוח קודס ומשמרות המהפכה באירופה. המטרה: יהודים ומתנגדי משטר |כל הפרטים על עליית המדרגה המבהיל(חדשות בעולם)

מצעדים של כוח קודס באיראן (צילום: שאטרסטוק )

לפי ההצהרה הרשמית שפורסמה על ידי מחלקת המדינה האמריקנית, 22 מדינות התאחדו נגד "פעילות קטלנית" המובלת על ידי זרועות הביטחון של טהרן: ארגון המודיעין של משמרות המהפכה, כוח קודס ומשרד המודיעין והביטחון האיראני.

המדינות הבהירו כי איראן חייבת להפסיק את פעולותיה לאלתר, תוך שהן מדגישות את נחישותן להגן על אזרחיהן.

הקואליציה הבינלאומית הצביעה על גל תקיפות אחרון ברחבי אירופה, שעליו לקחה אחריות הקבוצה הפרו-איראנית "חראכת אסהאב אל-ימין אל-אסלאמיה" (HAYI). מדובר בעליית מדרגה המדאיגה את גופי המודיעין המערביים, שכן ניסיונות אלו כוללים לא רק רצח, אלא גם חטיפות, הטרדות ואיומים שמטרתם לערער את הריבונות הלאומית ואת הנורמות הבינלאומיות.

מהדיווחים עולה כי המזימות האיראניות לא מכוונות רק נגד אישים פוליטיים, אלא מסמנות באופן מובהק קהילות יהודיות ומתנגדי משטר בולטים. "הניסיונות להרוג, לחטוף או להפחיד אנשים על אדמתנו חייבים להיפסק מיד," נכתב בהצהרה המשותפת, המהווה קריאת השכמה למערב מול זרועות התמנון של טהרן.

בירושלים ובבירות המערב עוקבים בדריכות אחר ההתפתחויות, כשהמסר לטהרן חד וברור: העולם המערבי ניצב מאוחד מול ה הטרנס-לאומי של הרפובליקה האסלאמית.

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