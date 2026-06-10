אפאצ'י מרוסק וחילוץ רובוטי תחת אש: הדרמה הלילית במצר הורמוז 

AH-64E אפאצ'י גארדיאן של צבא ארה"ב ( צילום: חיל הים האמריקאי )

השבוע ביום שני בלילה, סמוך לשעה 03:30 לפנות בוקר, נפל מסוק קרב אמריקני מסוג AH-64 אפאצ'י למימי מצר הורמוז, מול חופי עומאן. המסוק היה חלק מכוח סיור שאבטח נתיבי שיט ומכליות נפט כחלק מהמצור הימי על איראן.

שני אנשי הצוות שהו במים במשך שעתיים גורליות לפני שחולצו בסיטואציה חסרת תקדים. החילוץ בוצע על ידי כלי שיט בלתי מאויש (כשב"ם) מסוג Saronic Corsair, באורך 7.3 מטרים, המסוגל להגיע למהירות של 35 קשר ולשאת מטען של כ-450 ק"ג. זהו החילוץ הראשון בהיסטוריה המבצעית שבוצע על ידי כלי אוטונומי בלב ים. הכלי ששייך לכוח משימה 59 של הצי האמריקני, איתר את הטייסים והעביר אותם לנקודה בה הועלו למסוק של הדיוויזיה המוטסת ה-82. רגע מרצח מזעזע באמצע הרחוב: ניסה לערוף את ראשו של הקרבן אריה רוזן | 09.06.26 הנשיא טראמפ מיהר להרגיע והצהיר כי "איש לא נפצע" ומצבם של הטייסים יציב.

מסוקי אפאצ'י AH-64 מסיירים במצרי הורמוז ( צילום: CENTCOM )

בלב התקרית עומד ה־AH-64E אפאצ'י גארדיאן, אחד ממסוקי הקרב המתקדמים והקטלניים בעולם. במרחב המתוח של מצר הורמוז הוא משמש כזרוע התקפית מרכזית של צבא ארה"ב, מלווה מכליות נפט, מאתר ומשמיד כטב"מים איראניים ופועל נגד סירות התקיפה המהירות של משמרות המהפכה.

המסוק מצויד במכ"ם ובמערכות חישה מתקדמות המאפשרים לו לאתר מטרות רבות בו זמנית, והוא נושא מגוון אמצעי לחימה מדויקים, בהם טילי הלפייר, רקטות מונחות ותותח 30 מ"מ. יכולותיו המתקדמות והמבנה המשוריין שנועד לאפשר לו להמשיך לטוס גם לאחר פגיעה, הופכים כל אובדן של אפאצ'י לאירוע חריג.

הגרסה הרשמית של טראמפ ברורה: בפוסט שפרסם ברשת Truth Social כתב הנשיא כי "האיראנים הפילו את אחד ממסוקי האפאצ'י המתוחכמים שלנו".

כלי השיט הבלתי מאויש שחילץ את שני אנשי צוות האפאצ'י היה Corsair של חברת Saronic Technologies. - צילום: יצרן כלי השיט הבלתי מאויש שחילץ את שני אנשי צוות האפאצ'י היה Corsair של חברת Saronic Technologies. | צילום: צילום: יצרן 10 10 0:00 / 0:46

עם זאת, גורמים אמריקניים רשמיים מסרו כי המסוק התרסק לאחר התנגשות עם כטב"ם איראני, אך עדיין לא הובהר האם מדובר בפגיעה מכוונת או בתאונה מבצעית.

מנגד, שר החוץ האיראני, טען כי כוחות זרים באזור חשופים באופן קבוע ל"טעויות אנוש, תאונות רגילות או היקלעות לאש צולבת".

בתגובה לאירוע הורה טראמפ על גל תקיפות שהחל בשעה 22:00 אמש (שלישי). במסגרת המבצע תקפה ארה"ב מערכות הגנה אווירית, אתרי מכ"ם ומרכזי שליטה איראניים לאורך המצר.

איראן מצדה הגיבה הבוקר (רביעי) במתקפת נגד נרחבת. בסיס אל־אזרק בירדן הותקף בטילים ארוכי טווח של משמרות המהפכה, בסיס עלי אל־סאלם בכווית הותקף באמצעות נחיל כטב"מים, ובבחריין דווח על שיגורי טילים לעבר יעדים נוספים. בטהרן טענו כי נפגעו האנגרים של מטוסי F-35 ומרכזי שליטה אמריקניים, בעוד וושינגטון מסרה כי כמעט כל האיומים יורטו.

מטוס הבקרה וההתראה האווירית האמריקני מדגם Boeing E-3 Sentry (AWACS) שנפגע בבסיס הנסיך סולטאן בסעודיה לאחר מתקפה איראנית במרץ 2026. ( צילום: רשתות חברתיות )

פגיעה בכנף

התקרית מצטרפת לרשימה ארוכה של 42 כלי טיס אמריקניים שאבדו או ניזוקו מאז פרוץ המלחמה בפברואר 2026, בהם מטוסי F-15E ו-A-10. עלות המבצעים הצבאיים כבר טיפסה לכ־29 מיליארד דולר.

למרות ההסלמה, טראמפ ממשיך לשדר מסרים מעורבים. מצד אחד הוא מצהיר כי "ארה"ב חייבת להגיב", אך מצד שני מדבר על "סיכוי טוב" להשגת הסכם עם איראן בתוך ימים. "מי רוצה להרוג אנשים? אני לא", אמר הנשיא.