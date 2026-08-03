אדם בן 44 שרד באורח נס לאחר שקפץ מראש גשר ברוקלין בניו יורק מגובה רב אל מימי איסט ריבר.

האירוע הדרמטי התרחש ביום ראשון בשעות הצהריים, לעיניהם ההמומות של עוברי אורח רבים שתיעדו את המתרחש.

​לפי דיווחי המשטרה, האיש טיפס על המגדל הצפוני של הגשר בצד של מנהטן, תלה שם מספר דגלים ולאחר מכן פשט את כל בגדיו. כוחות מיוחדים של יחידת החירום של משטרת ניו יורק הגיעו במהירות למקום וניסו לנהל עמו משא ומתן כדי להורידו בבטחה, אך הוא קפץ מגובה רב אל המים.

​מיד לאחר הנפילה, צוות השיטור הימי של המשטרה חילץ את האיש מהמים כשהוא בחיים. הוא פונה בדחיפות לבית החולים, שם נמסר כי מצבו מוגדר יציב. עד ראייה שתיעד את המתרחש ברשתות החברתיות כתב כי אלו "תמונות מגשר ברוקלין ממש מלפני רגעים אחדים, בחור קפץ מהחלק העליון לאחר שהתפשט".