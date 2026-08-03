כיכר השבת
נס בארה"ב

תיעוד מטורף מניו יורק: קפץ מגשר ברוקלין לתוך הנהר - ושרד כדי לספר

אדם בן 44 שרד באורח נס לאחר שקפץ מראש גשר ברוקלין בניו יורק מגובה רב אל מימי איסט ריבר | האירוע הדרמטי התרחש ביום ראשון בשעות הצהריים, לעיניהם ההמומות של עוברי אורח רבים שתיעדו את המתרחש | צפו בתיעוד (בעולם)

אדם בן 44 שרד באורח נס לאחר שקפץ מראש גשר ברוקלין בניו יורק מגובה רב אל מימי איסט ריבר.

האירוע הדרמטי התרחש ביום ראשון בשעות הצהריים, לעיניהם ההמומות של עוברי אורח רבים שתיעדו את המתרחש.

​לפי דיווחי המשטרה, האיש טיפס על המגדל הצפוני של הגשר בצד של מנהטן, תלה שם מספר דגלים ולאחר מכן פשט את כל בגדיו. כוחות מיוחדים של יחידת החירום של משטרת ניו יורק הגיעו במהירות למקום וניסו לנהל עמו משא ומתן כדי להורידו בבטחה, אך הוא קפץ מגובה רב אל המים.

​מיד לאחר הנפילה, צוות השיטור הימי של המשטרה חילץ את האיש מהמים כשהוא בחיים. הוא פונה בדחיפות לבית החולים, שם נמסר כי מצבו מוגדר יציב. עד ראייה שתיעד את המתרחש ברשתות החברתיות כתב כי אלו "תמונות מגשר ברוקלין ממש מלפני רגעים אחדים, בחור קפץ מהחלק העליון לאחר שהתפשט".

ניו יורקקפיצהגשר ברוקלין

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר