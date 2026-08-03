אדוניס גאורגיאדיס ( צילום: מסך מתוך התוכנית )

בזמן שאירופה מתמודדת עם גלי אנטישמיות וביקורת גוברת כלפי ישראל, קול אחד מפתיע במיוחד נשמע בעוצמה רבה מתוך הממשלה באתונה. אדוניס גאורגיאדיס, שר הבריאות היווני וסגן נשיא מפלגת "דמוקרטיה חדשה" השלטת, הפך בשנים האחרונות לאחד הקולות הפרו-ישראליים החריפים והנחושים ביותר ביבשת.

גאורגיאדיס, בן 53, הוא דמות מוכרת מאוד ביוון. הוא החל את דרכו כבעל הוצאת ספרים וכמנחה תוכניות ספרות בטלוויזיה, שם נהג למכור ספרים לצופים בשידור חי. בעברו היה מעורב בקידום ספר אנטישמי, אך בשנת 2017 פרסם התנצלות היסטורית ופומבית בפני הקהילה היהודית, ומאז הפך ל"ידיד אמת של ישראל". בסרטון שהפך לוויראלי מתוך תוכנית טלוויזיה בה השתתף, נשא גאורגיאדיס מונולוג נלהב שבו השווה בין החוסן הישראלי למצב ביוון והביע הערצה עמוקה לעם היהודי.

אדוניס גאורגיאדיס ( צילום: עמוד הפייסבוק הרשמי )

במהלך התוכנית, התייחס השר להיערכות של ישראל לתחרות ישרה בינלאומית (בצל המחאות נגד המשלחת הישראלית) ולחוסן הלאומי שלה:

"צריך להיות טיפש כדי לא להעריץ את העם היהודי. שימו לב מה הם עשו, קראתי את זה והשתגעתי", פתח גאורגיאדיס את דבריו.

הוא סיפר בהתפעלות כיצד המשלחת הישראלית התכוננה לבוז מהקהל:

"בגלל שהם ידעו שכל מיני אנשי שמאל קיצוני ינסו לצעוק להם בוז... הם שכרו קהל שיצעק להם בוז בחזרות שהם עשו בישראל, כדי שהאמנים יתרגלו להמשיך להופיע למרות הבוז ולא יאבדו ריכוז בהופעה".

לדבריו, מדובר בתכונה המאפיינת את העם הזה כולו:

"יש עם כזה, היהודים. האנשים האלו לקחו רצועת אדמה במדבר, קטנה יותר מהפלופונסוס... וזה עם תמ"ג של 500 מיליארד".

הנס הכלכלי תחת אש גאורגיאדיס לא עצר שם והדגיש את העובדה שישראל משגשגת כלכלית למרות היותה במצב מלחמה מתמיד:

"הם במלחמה. הם נלחמים בלבנון, באיראן, בתימן, בחמאס, בסוריה. הם נלחמים, והתמ"ג שלהם צמח ב-3%".

הוא סיים את דבריו בהשוואה כואבת עבורו למצב החברתי ביוון:

"אנחנו כאן ביוון, מזג האוויר נהדר, הכל יפה, ושואלים אותנו – יש רק עצב ותלונות, הכל נראה לנו נורא. אבל שם (בישראל), עם רקטה מימין ורקטה משמאל, עם פיגועי התאבדות באוטובוסים – כששואלים אותם, הם נמצאים בחמישייה הראשונה של מדד האושר העולמי".

גאורגיאדיס סיכם את המונולוג בתהייה פילוסופית על המנטליות היוונית לעומת זו הישראלית:

"אצלנו הכל שחור, ושם (בישראל) הם מאושרים. יש לך הסבר לזה? אין לך הסבר פסיכולוגי לזה".

עבור השר היווני, ישראל היא לא רק שותפה אסטרטגית בתחומי האנרגיה והביטחון, אלא "נס אמיתי של האנושות". הצהרתו בטלוויזיה מחזקת את מעמדו כמי שאינו חושש לשחות נגד הזרם הציבורי בארצו, שבו חלקים גדולים מעדיפים נייטרליות בסכסוך, ולהתייצב לצד ישראל כ"שותפה האסטרטגית העיקרית של יוון".