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אסון באוויר

תיעוד מטורף מיוון: מסוקי הכיבוי מתנגשים באוויר - ומתרסקים לקרקע

שני מסוקי כיבוי התנגשו באוויר במהלך פעילות לכיבוי שריפות יער ביוון • שירותי החירום במדינה פתחו במבצע חיפוש והצלה לאיתור צוותי המסוקים (בעולם)

התרסקות המסוק ביוון
התרסקות המסוק ביוון| צילום: צילום: רשתות חברתיות לפי סעיף 27א

אירוע חריג התרחש היום (ראשון) במערב אתונה, כאשר שני מסוקי כיבוי התנגשו באוויר במהלך פעילות לכיבוי שריפות יער. על פי הדיווחים הראשוניים ששודרו בתקשורת היוונית, שירות הכבאות במדינה אישר את האירוע והודיע כי מבצע חיפוש והצלה נרחב החל באזור.

ההתנגשות אירעה בעת שהמסוקים פעלו במסגרת מאמצי הכיבוי של שריפות יער שפרצו באזור. צוותי החירום היוונים מנהלים כעת מבצע מורכב לאיתור חברי הצוות שהיו על סיפון שני כלי הטיס. נכון לשעה זו, טרם פורסמו פרטים על מספר הנפגעים או מצבם של אנשי הצוות.

בתיעוד שפורסם ברשתות החברתיות ובתקשורת במדינה, נראים שני מסוקי הכיבוי מבצעים גיחה, כאשר לפתע אחד מהם מתקרב לשני וגורם לפגיעה בו - עד לנפילתו.

יוון מתמודדת בשנים האחרונות עם שריפות יער חמורות שמתפרצות בעיקר בעונת הקיץ, כתוצאה מגלי חום קיצוניים. כוחות הכיבוי במדינה נעזרים באופן שוטף במסוקים ובמטוסי כיבוי כדי להתמודד עם הלהבות הענקיות המאיימות על אזורי מגורים ועל שטחי טבע נרחבים.

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