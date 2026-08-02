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אירוע חריג התרחש היום (ראשון) במערב אתונה, כאשר שני מסוקי כיבוי התנגשו באוויר במהלך פעילות לכיבוי שריפות יער. על פי הדיווחים הראשוניים ששודרו בתקשורת היוונית, שירות הכבאות במדינה אישר את האירוע והודיע כי מבצע חיפוש והצלה נרחב החל באזור.