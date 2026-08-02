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האיום הדרמטי של איראן

מאחורי הקלעים: כך נכנע טראמפ לסעודיה - והחשש החדש מפני מתקפת פתע איראנית

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ החליט על ביטול המתקפה בעקבות לחץ כבד שהטיל יורש העצר בן סלמאן על הנשיא האמריקני, בניגוד לאמירויות שתמכו במהלך דרמטי באיראן | במקביל, קיים גם כעת חשש מפני מתקפת מנע איראנית, על בסיסים אמריקנים, מדינות מפרץ ואולי גם על ישראל, אם השיחות לא יביאו לתוצאה מיטבית עבורם, בעקבות איום מפורש של דיפלומט איראני | כך התהפך טראמפ בן-לילה (חדשות) 

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טראמפ ובן סלמאן (צילום: הבית הלבן)

שיחה דרמטית בין יורש העצר הסעודי מוחמד בן סלמאן לנשיא דונלד טראמפ, לצד הצעה קטרית חדשה לפתיחת מצר הורמוז, הם שהובילו לשינוי העמדה האמריקאי ולהקפאת התקיפות נגד , כך לפי דיווח שפורסם ב'וול סטריט ג'ורנל'.

במקביל, ברקע הלחצים הדיפלומטיים עומד חשש כבד מפני מתקפת פתע איראנית. דיפלומט איראני ששוחח עם העיתון איים כי אם השיחות ייכשלו, משמרות המהפכה שוקלים לבצע מכת מנע גם ללא תקיפה אמריקאית מקדימה.

מנגד, בקרב מדינות המפרץ נרשם פיצול עמוק: בעוד סעודיה לחצה על דיאלוג, איחוד האמירויות דחקה ב לנקוט פעולה נחרצת בהרבה. גורמים באמירויות טענו כי משמרות המהפכה לא יתפשרו ללא הסלמה אמריקאית, השתלטות על המצר ואף שקילת תמרון קרקעי.

הסעודים, מצידם, הבהירו כי עימות נרחב יביא לפגיעה קשה בתשתיות האזוריות. ממשלת סעודיה מסרה כי "מאמצים כאלה סוללים את הדרך לפתרונות דיפלומטיים שמניבים תוצאות חיוביות, שומרים על ביטחון הפיקוח והיציבות באזור ומונעים הדרדרות לעימות רחב יותר עם השלכות על הביטחון והיציבות האזוריים והבינלאומיים."

במקביל, מתווכים מקטר הציגו לטהראן הצעה לשינוי נתיבי השיט במצר הורמוז, שזכתה לתגובה איראנית חיובית. עם זאת, המחלוקת על דרישת איראן לגבות אגרות מעבר מכלים ימיים נותרה בעינה.

במערכת הביטחון בישראל מבינים כי השפעת מדינות המפרץ על הממשל בוושינגטון גברה, וכי הנשיא טראמפ מעדיף להגיע להסדר דיפלומטי על פני כניסה למערכה צבאית ממושכת.

דני ציטרינוביץ', חוקר בכיר במכון למחקרי ביטחון לאומי, ציין כי מדינות המפרץ מעדיפות יציבות. לדבריו, "הם בעצם מעדיפים יציבות על פני כל דבר אחר."

ציטרינוביץ' הוסיף כי "כולם יודעים מה יקרה אם תותקף תשתיות איראניות – הם יתקפו תשתיות במדינות המפרץ. הם יצרו את ההבנה, במיוחד סביב מדינות המפרץ, שיש מחיר כבד לשלם אם דבר כזה יקרה."

איראןדונלד טראמפסעודיהמוחמד בן סלמאן

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3
הערבים הפחדנים הורסים את כל הסיכוי לנצח את איראן. ממש דבילים. איראן בעוד כמה חודשים תעשה להם הרבה יותר נזקים מאשר עכשיו. בכל יום שעובר איראן מתחמשת ומתחזקת עדיף לטפל בה כמה שיותר מהר. רק עם ישראל עם האמונה בבורא עולם לא מפחדים מהם זה פשוט מדהים העוצמה של העם שלנו!!
חסוי
2
מתי סוף סוף יבינו שטראמפ הוא סך הכל פיון בידי הרבונו של עולם. כל יום מתהפכת דעתו. התוצאה הסופית תהיה לטובת היהודים כי כך כתוב בכתובים.
יהושע
1
הזוי איך נהפך נשיא ארצות הברית לבדיחה מהלכת, מעולם דבריו של נשיא ארצות הברית לא נהפכו ללא רלוונטיות במדה כזו
דן

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