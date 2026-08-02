שיחה דרמטית בין יורש העצר הסעודי מוחמד בן סלמאן לנשיא דונלד טראמפ, לצד הצעה קטרית חדשה לפתיחת מצר הורמוז, הם שהובילו לשינוי העמדה האמריקאי ולהקפאת התקיפות נגד איראן, כך לפי דיווח שפורסם ב'וול סטריט ג'ורנל'.

במקביל, ברקע הלחצים הדיפלומטיים עומד חשש כבד מפני מתקפת פתע איראנית. דיפלומט איראני ששוחח עם העיתון איים כי אם השיחות ייכשלו, משמרות המהפכה שוקלים לבצע מכת מנע גם ללא תקיפה אמריקאית מקדימה.

מנגד, בקרב מדינות המפרץ נרשם פיצול עמוק: בעוד סעודיה לחצה על דיאלוג, איחוד האמירויות דחקה בטראמפ לנקוט פעולה נחרצת בהרבה. גורמים באמירויות טענו כי משמרות המהפכה לא יתפשרו ללא הסלמה אמריקאית, השתלטות על המצר ואף שקילת תמרון קרקעי.

הסעודים, מצידם, הבהירו כי עימות נרחב יביא לפגיעה קשה בתשתיות האזוריות. ממשלת סעודיה מסרה כי "מאמצים כאלה סוללים את הדרך לפתרונות דיפלומטיים שמניבים תוצאות חיוביות, שומרים על ביטחון הפיקוח והיציבות באזור ומונעים הדרדרות לעימות רחב יותר עם השלכות על הביטחון והיציבות האזוריים והבינלאומיים."

במקביל, מתווכים מקטר הציגו לטהראן הצעה לשינוי נתיבי השיט במצר הורמוז, שזכתה לתגובה איראנית חיובית. עם זאת, המחלוקת על דרישת איראן לגבות אגרות מעבר מכלים ימיים נותרה בעינה.

במערכת הביטחון בישראל מבינים כי השפעת מדינות המפרץ על הממשל בוושינגטון גברה, וכי הנשיא טראמפ מעדיף להגיע להסדר דיפלומטי על פני כניסה למערכה צבאית ממושכת.

דני ציטרינוביץ', חוקר בכיר במכון למחקרי ביטחון לאומי, ציין כי מדינות המפרץ מעדיפות יציבות. לדבריו, "הם בעצם מעדיפים יציבות על פני כל דבר אחר."

ציטרינוביץ' הוסיף כי "כולם יודעים מה יקרה אם תותקף תשתיות איראניות – הם יתקפו תשתיות במדינות המפרץ. הם יצרו את ההבנה, במיוחד סביב מדינות המפרץ, שיש מחיר כבד לשלם אם דבר כזה יקרה."