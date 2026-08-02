מפתיע: למה איראן מסרבת לפרסם אפילו הקלטת קול של חמינאי?

סביב דמותו של המנהיג העליון החדש של איראן, מותג'בא חמינאי, ששרד לפי ההערכות והדיווחים את התקיפה הישראלית בפתיחת מלחמת שאגת הארי, עדיין ישנו ערפל כבד. בטהרן נמנעים מלהציג אפילו אות חיים בסיסי אחד שלו. כעת, כלי תקשורת רשמיים באיראן מנסים לספק הסבר טכנולוגי ומורכב להיעלמותו מכל תווך תקשורתי.

על פי דיווחים שפורסמו בעיתון ובארגון התקשורת האיראני 'המשהרי', ההחלטה שלא לשחרר שום הקלטת קול של חמינאי נובעת מחשש מודיעיני כבד מפני יכולות הניתוח המתקדמות של שירותי הביון המערביים והישראליים. בטהרן טוענים כי ניתוח טכנולוגי מעמיק של קובץ שמע פשוט עשוי לחשוף את מיקומו המדויק של המנהיג המסתתר במעמקי הבונקר.

בין גורמי הסיכון שמנו האיראנים, בולטת היכולת לפענח את 'טביעת האצבע האקוסטית' של החלל שבו מבוצעת ההקלטה. לכל חדר או בונקר סגור ישנם מאפיינים אקוסטיים ייחודיים המאפשרים למומחי סאונד ומודיעין לפענח את מימדי החלל ואת מבנהו. מעבר לכך, מומחים מסוגלים לחלץ מתדר התנודות של רשת החשמל המקומית, כפי שהוא נקלט ברקע ההקלטה, מידע מדויק על מועד ההקלטה ואף על המקטע הספציפי של רשת החשמל באזור שבו הוקלט החומר.

לכך מצטרפים מדדים טכנולוגיים נוספים כמו החתימה הייחודית של המיקרופון ומכשיר ההקלטה, רעשי רקע של מערכות אוורור, גנרטורים וציוד קירור האופייניים למתקנים תת-קרקעיים, ואפילו ניתוח תהודת הקול של הדובר. ניתוח פיזיולוגי שכזה יכול להסגיר את דפוסי הנשימה, קצב הלב, מצבו הבריאותי ורמת הלחץ שבה הוא שרוי.

בין תירוצים טכנולוגיים לחשדות מערביים

בעוד בטהרן מנסים לשדר כי מדובר בזירות אבטחת מידע קפדניות שנועדו לשמור על חיי המנהיג, במערב ממשיכים לסקור בחשדנות את התירוצים הטכנולוגיים. השאלה המרכזית שמעלים גורמי מודיעין היא האם יש בכלל מי שיעמוד מול המיקרופון ויקליט את ההודעה.

כזכור, חמיו של מוג'תבא חמינאי חשף לאחרונה כי חתנו אינו נמצא כעת במגעים או בקשר עם שום אדם, גורם או מוסד. הפוליטיקאי הבכיר גולאם-עלי חדאד-עאדל הבהיר כי על אף הנתק והיעדר המגעים התקופתי, מוג'תבא בריא ושלם, והמצב הנוכחי נובע משיקולים ומשקעים מסוימים.

ההצהרה החריגה הגיעה על רקע גל שמועות נרחב וביקורת גוברת ברחבי איראן ומחוצה לה, שהתעוררו בעקבות היעדרותו התמוהה והבולטת של מוג'תבא מטקס הלווייתו של אביו, המנהיג העליון הראשי והוותיק עלי חמינאי. היעדרותו מאירוע הלאומי המרכזי שואבת אליה עניין רב במערכת הפוליטית והביטחונית ברפובליקה האסלאמית.