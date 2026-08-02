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ההסכם ההזוי שטראמפ הסכים לו - וגרר את ארה"ב לעוד הפסקת האש | כל הפרטים

בדיווח שפורסם הבוקר באקסיוס נחשפו פרטי ההסכם לכאורה עליו הסכימו האיראנים בשיחות עקיפות שהתקיימו הלילה, רגע לפני שטראמפ שוב חזר בו | המדובר בהסכם שמעגן לכאורה את הזכות האיראנית לגביית דמי אגרה במצרי הורמוז | מה יגידו על כך המעצמות שהתנגדו לכל גביית דמי מעבר במצר? (חדשות) 

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נשיא ארה"ב דונלד טראמפ (צילום: הבית הלבן)

שר החוץ האיראני עבאס עראקצ'י הסכים להצעת פשרה שגיבשו ארה"ב והמתווכים הקטארים להסדר לפתיחה מחדש של מצר הורמוז, כך לפי דיווח הבוקר (ראשון) באקסיוס. לפי הדיווח של הכתב ברק רביד, המתווה המתגבש, כולל הסכמה לכך כי הכניסה של כלי שיט למפרץ תהיה דרך המרחב הימי האיראני, בעוד שהיציאה מהמפרץ תתבצע דרך המרחב הימי של עומאן.

המשמעות היא ש תורשה דה-פאקטו לגבות דמי מעבר לכל הנכנסים למצר. מבחינת האיראנים מדובר בניצחון מוחלט בסוגיית הורמוז, שיוכלו מעתה "לכלוא" ספינות שסירבו לשלם דמי מעבר בתוככי המצר.

מקורות דיפלומטיים מסרו כי עומאן הסכימה למתווה המוצע, אך ביקשה לקבל הבהרות מטהרן האם עמדתו של עראקצ'י מייצגת גם את משמרות המהפכה. המתווכים בקטאר ממשיכים בשיחות מול הגורמים באיראן כדי לוודא שקיימת תמיכה מלאה בהבנות.

זמן לא רב לאחר מכן, גורמים בטהרן מיהרו להכחיש את הדיווחים וחשפו מחלוקת פנימית בצמרת המשטר. מקור המקורב לצוות המשא וכל מסר כי "אין הסכם כלשהו בנוגע לפתיחת מצר הורמוז, והדיווחים שפורסמו בנושא הם שקריים".

כפי שדיווחנו מוקדם יותר, מקור צבאי איראני הדגיש את העמדה הלוחמנית של כוחות הביטחון והבהיר כי "כל עוד ארה"ב ממשיכה בפעולותיה התוקפניות, מצר הורמוז יישאר חסום, והמעבר של כלי שיט יהיה אפשרי רק במסלולים המוכרזים ובהיתר של הכוח הימי של משמרות המהפכה".

כזכור, הנשיא הודיע כי החליט לבטל תקיפה צבאית נרחבת שהייתה מתוכננת ברחבי איראן כדי להעניק הזדמנות לפתרון מדיני. טראמפ הבהיר כי ביטול הפעולה כפוף להגעה מהירה להסכם סופי וקרא למעורבים: "צאו לעבודה, כולם, ותסיימו את זה".

החלטת הנשיא התקבלה בין היתר לאחר שיחה שקים עם יורש העצר הסעודי מוחמד בן סלמאן, שהביע דאגה מתוכנית התקיפה נגד איראן, ולאחר שהתקבלו האותות הראשוניים על נכונות איראנית להגיע להסדר במצר הורמוז.

מבחינת אירופה, מדובר בקו אדום אותו הציבו מספר מדינות בהן גם בריטניה וצרפת, לפיו לא ייגבו בשום אופן דמי מעבר במצרי הורמוז. נראה כי נשיא ארה"ב מעוניין לקבוע עובדות בשטח, אם ההסכם המדובר אכן ייצא לפועל.

איראןדונלד טראמפעומאןמצר הורמוז

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כזה חולה נפש הטראמפ הלזה. מתאים לו להמשיך בקולנוע ולא בממשלה.
צדיק המסיכות

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