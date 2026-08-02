לא נראית אמיתית: הבננה הענקית שגדלה בגובה 15 מטרים

בננת ההרים הענקית ( צילום: רשתות חברתיות )

עמוק ביערות ההרים של גינאה החדשה גדלה בננת ההרים הענקית". אם הבננה שאנחנו מכירים היא פרי יומיומי וזעיר יחסית, כאן הבננות גדלו לממדים שקשה לדמיין.

הפירות של הצמח מגיעים לאורך של כ־18 סנטימטרים, והם בעלי צורה מוארכת ובשרנית. בתנאים מסוימים, צמח אחד מסוגל לייצר אשכול עצום של עד כ־300 פירות. וכשמחשבים את המשקל של כולם יחד, מתקבלת כמות מדהימה: עד כ־60 קילוגרמים של בננות באשכול אחד. אבל הפרי הוא רק חצי מהסיפור.

בננת ההרים הענקית - צילום: רשתות חברתיות בננת ההרים הענקית | צילום: צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 0:21

הצמח שמייצר את הבננות האלה יכול להתנשא לגובה של כ־15 מטרים – בערך בגובה של בניין בן כמה קומות. העלים שלו ענקיים אף יותר, ויכולים להגיע לגובה של כ־20 מטרים מהקרקע.

גם האשכול עצמו אינו תלוי קרוב לאדמה. הוא יכול לצמוח על גבעול שאורכו מגיע לכ־15 מטרים, כך שמאות הפירות נמצאים הרחק מעל ראשיהם של מי שמביטים בצמח מלמטה.

בננת ההרים הענקית ( צילום: רשתות חברתיות )

למרות שצמח נראה כמו עץ לכל דבר, Musa ingens אינו עץ. אין לו גזע עצי אמיתי. המבנה העצום שנראה כמו גזע הוא למעשה "גזע מדומה", שנוצר משכבות צפופות של בסיסי עלים הכרוכים זה בזה.

מבחינה בוטנית, לכן, הצמח הענק הזה נחשב למעשה לעשב.

ומה עושים עם הבננות? כאן יש עוד הבדל מהבננה הרגילה. הפירות של Musa ingens ניתנים לאכילה לרוב לאחר בישול, והמרקם והטעם שלהם מזכירים פלנטיין בננות עמילניות המשמשות בעיקר לבישול.

המין הזה גדל באופן טבעי ביערות ההרים הטרופיים של גינאה החדשה, והוא נחשב למין הבננה הגדול ביותר בעולם. קיימים אפילו דיווחים על צמחים שהגיעו לגובה של כ־30 מטרים, אם כי הנתונים הללו עדיין לא קיבלו אישור מדעי מלא.

בננת ההרים הענקית ( צילום: רשתות חברתיות )

כך, מאחורי הפרי המוזר שנראה בתמונה מסתתר אחד המראות המפתיעים של עולם הצומח: בננה באורך של כמעט 20 סנטימטרים, מאות פירות באשכול אחד, וצמח שנראה כמו עץ ענק – אבל מבחינה מדעית הוא בכלל עשב.