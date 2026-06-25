בננה לפניך: השוטרים נדהמו מהרכב המוזר שנסע לתומו בכביש | צפו

מבט על הרכב המוזר - צילום: רשתות חברתיות מבט על הרכב המוזר | צילום: צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 0:17

במהלך נסיעה בכביש המהיר I-90 סמוך לעיר בילינגס שבמדינת מונטנה, עצרה המשטרה רכב יוצא דופן במיוחד – מכונית המעוצבת בצורת בננה ענקית.

בפוסט שפרסמה המשטרה ברשתות החברתיות נכתב: "עצרנו נהגים שנסעו במהירות מופרזת, נהגים מוסחים ואפילו כמה כלי רכב חריגים, אבל זה בהחלט בולט במיוחד. מכונית הבננה הגדולה נצפתה נוסעת סמוך לבילינגס היום. עד כמה שהיא אטרקטיבית, חוקי התנועה חלים גם על פירות". נהג הרכב ויוצרו, סטיב בריית'ווייט, סיפר כי הוא כבר רגיל לעצירות של שוטרים בשל המראה החריג של המכונית. לדבריו, "בשמונה או תשע השנים הראשונות הייתי כנראה האדם שנעצר הכי הרבה פעמים בארצות הברית".

רכב הבננה המוזר שנעצר ע"י המשטרה ( צילום: montana_highway_patrol )

עם זאת, הפעם הסיבה לעצירה לא הייתה סקרנות מצד השוטרים. על מתקן המטען שעל הרכב הונחו ארגזים שחסמו חלקית את לוחית הרישוי, שעליה מופיעה המילה "ספליט" – מחווה לקינוח הבננה ספליט. בריית'ווייט קיבל הסבר על הבעיה ושוחרר ללא קנס.

"זו הייתה טענה מוצדקת, אבל ניהלנו שיחה טובה", סיכם.