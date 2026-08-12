זוועה בדנובה: 2 שלדי נאצים נמצאו רכובים על אופנוע בבודפשט

חייל ורמאכט על אופנוע

בצלו של בניין הפרלמנט ההונגרי בבודפשט, במקום שבו זרמו פעם מימי נהר הדנובה האדירים, נחשפה השבוע תגלית מצמררת ומדהימה כאחד. בעקבות גל חום קיצוני ובצורת מתמשכת שהובילו לשפל היסטורי במפלס המים, הנהר "החזיר" לעולם פיסת היסטוריה מדממת שנותרה חבויה בבוץ במשך למעלה מ-80 שנה.

הכל החל כאשר עוברי אורח הבחינו במזלג מתכתי של אופנוע המבצבץ מבין הסלעים והבוץ בגדת הנהר. עם הגעת המומחים מהמוזיאון להיסטוריה צבאית ומהארגון הגרמני לטיפול בקברי מלחמה (Volksbund), התברר גודל הממצא: אופנוע של הוורמאכט, ככל הנראה מדגם DKW NZ 350-1 שיוצר החל משנת 1944 לשימוש צבאי, נמצא כשהוא שמור בצורה יוצאת דופן. מתחת לשרידי המתכת של האופנוע, גילו החופרים שרידים אנושיים של שני בני אדם. לצד העצמות נמצאו חפצים אישיים ששופכים אור על זהותם.

האופנוע בקרקעית הדנובה ( צילום: המכון והמוזיאון להיסטוריה צבאית של הונגריה )

הבוץ בנהר, שהיה מעורב בסולר, שימש כחומר משמר טבעי והותיר את הלוחיות קריאות לחלוטין. העובדה שהלוחיות נמצאו שלמות מעידה על כך שמשפחותיהם של החיילים ככל הנראה מעולם לא ידעו מה עלה בגורלם. לפי הנוהג הצבאי, היה מקובל לשבור את הדיסקית לשניים בעת דיווח על מוות בשדה הקרב.

אצל אחד החיילים נמצא "מגן קובאן", עיטור שהוענק ללוחמים שהשתתפו בקרבות קשים בקווקז. ציוד נוסף: במקום נמצא גם ג'ריקן דלק שהיה שייך ליחידה.

ההערכה ההיסטורית היא שהחיילים מצאו את מותם במהלך המצור על בודפשט בפברואר 1945. ייתכן שהם היו "קשרים" רכובים שניסו להעביר הודעות בין עמדות תחת אש. החוקרים מעלים השערות שונות לגבי רגעיהם האחרונים: האם ניסו לחצות את הנהר הקפוא בבריחה מהצבא האדום? האם נפלו מגשר שהופצץ או שמא נקלעו למארב ארטילרי?

למרות הזמן הרב שעבר, על האופנוע עצמו לא נמצאו סימני פגיעה של קליעים או רסיסים.

כעת, מומחים גרמנים פועלים לזיהוי סופי של הגופות באמצעות הנתונים מהדיסקיות ובדיקות אנתרופולוגיות של העצמות והשיניים, במטרה לסגור מעגל עבור משפחותיהם, אם עודן בחיים. התגלית עוררה עניין רב גם בקרב מוזיאונים בגרמניה ובהונגריה, שכבר מביעים עניין באופנוע הנדיר שנשמר בבטן האדמה.