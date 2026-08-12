סרטון ויראלי חדש ששוטף את הרשת מציג מחזה שקשה להאמין למראה העיניים: ילד צעיר מאפריקה נראה כשהוא רוחץ בנחת בתוך ערסל שטבול בחלקו במי נהר, בעוד שתנין אימתני שוחה במרחק סנטימטרים ספורים ממנו.

בעוד שהגולשים המומים מהסיטואציה ומציינים כי "לא הייתם יכולים לשלם לי מיליון דולר כדי לשבת בנהר הזה", הילד נראה שליו לחלוטין ולא מפגין שמץ של פחד מהטורף המאיים שסובב אותו.

מה שהופך את התיעוד למדהים עוד יותר הוא הדיאלוג שהילד מנהל עם התנין, כאילו היה מדובר בזבוב טורדני.

בסרטון נשמע הילד גוער בחיה בביטחון עצמי מופרז: "תתרחק, תתרחק מפה!" ומוסיף בתסכול, "בוא הנה, לך לשם, איש! אתה לא נותן לי להתרחץ בשקט". הילד, שככל הנראה הגיע למקום ללא אישור, אומר: "באתי עם אלוקים... ואתה בא להפריע?" ומתלונן שנאלץ "לברוח מאבא" כדי להגיע למים.