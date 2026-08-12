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'ברחתי מאבא ואתה בא להפריע?': ילד התעמת עם תנין טורדני במיוחד

בזמן שרובנו היינו נמלטים בצרחות, ילד מקומי החליט שהתנין ששוחה לידו פשוט מפריע לו לנמנם בערסל; צפו בתיעוד הבלתי נתפס של הילד ש"בנוי אחרת" (חדשות בעולם)

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'ברחתי מאבא ואתה בא להפריע?': ילד התעמת עם תנין טורדני במיוחד (צילום: מסך)

סרטון ויראלי חדש ששוטף את הרשת מציג מחזה שקשה להאמין למראה העיניים: ילד צעיר מאפריקה נראה כשהוא רוחץ בנחת בתוך ערסל שטבול בחלקו במי נהר, בעוד שתנין אימתני שוחה במרחק סנטימטרים ספורים ממנו.

בעוד שהגולשים המומים מהסיטואציה ומציינים כי "לא הייתם יכולים לשלם לי מיליון דולר כדי לשבת בנהר הזה", הילד נראה שליו לחלוטין ולא מפגין שמץ של פחד מהטורף המאיים שסובב אותו.

מה שהופך את התיעוד למדהים עוד יותר הוא הדיאלוג שהילד מנהל עם התנין, כאילו היה מדובר בזבוב טורדני.

בסרטון נשמע הילד גוער בחיה בביטחון עצמי מופרז: "תתרחק, תתרחק מפה!" ומוסיף בתסכול, "בוא הנה, לך לשם, איש! אתה לא נותן לי להתרחץ בשקט". הילד, שככל הנראה הגיע למקום ללא אישור, אומר: "באתי עם אלוקים... ואתה בא להפריע?" ומתלונן שנאלץ "לברוח מאבא" כדי להגיע למים.

'ברחתי מאבא ואתה בא להפריע?': ילד התעמת עם תנין טורדני במיוחד
'ברחתי מאבא ואתה בא להפריע?': ילד התעמת עם תנין טורדני במיוחד| צילום: צילום: רשתות חברתיות

למרות הסכנה הברורה, הילד מסרב להתרגש מהנוכחות המאיימת או מהשמועות בעיירה על מעשיו. "האנשים בעיירה הזו מדברים הרבה... אני הולך להישאר כאן", הוא מצהיר בסרטון בעודו ממשיך להתעמת עם התנין במילים: "מה אתה חושב, שאני אלך? אני אשאר כאן". התיעוד יוצא הדופן הזה גרם לרבים ברשת להכריז שילדים שגדלים מחוץ לעולם המערבי פשוט "בנויים אחרת".

לצד הסרטון המשעשע מומחים מזהירים כי מדובר בסכנת חיים חמורה שכן תנינים הם יצורים בלתי צפויים שעלולים לתקוף באגרסיביות אם ירגישו מאוימים או יימשכו לתנועה במים. יש לשמור על מרחק בטוח מחיות בר בסביבתן הטבעית, ובכל מקרה של מפגש עם תנין בנהר יש להתרחק מיד ולדווח לרשויות הסביבה.
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סרטון AI הערסל לא תלוי על כלום
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