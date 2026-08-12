ארבעה אנשי צוות ושני מחלצים נהרגו בהתקפה שביצעו המורדים החות'ים הנתמכים על ידי איראן לעבר ספינת המטען Tihamah במצר באב אל-מנדב. משרד התחבורה התימני ומשרד החוץ של פקיסטן אישרו כי בין אנשי הצוות שאיבדו את חייהם היו שלושה אזרחי פקיסטן ואזרח אינדונזיה.

התקרית אירעה בעת שהספינה בבעלות מצרית עגנה מצפון-מזרח לאי פרים לאחר שיצאה מנמל אל-מוחה. שני מחלצים מכוחות ההתנגדות הלאומית נהרגו כאשר החות'ים תקפו פעם נוספת עם הגעת צוותי החילוץ למקום. משמר החופים דיווח על עשרה פצועים נוספים באירוע.

באירוע נפרד במפרץ עומאן, בוצעה תקיפה של צבא ארצות הברית באמצעות שני טילי הלפייר לעבר ספינת המכולות Vela Nova שמניפה את דגל פנמה. מפקדת המרכז של ארה"ב מסרה כי הספינה ספגה פגיעה במערכת ההיגוי לאחר שהתעלמה מאזהרות חוזרות ונשנות להפסיק את הפרת המצור הימי על נמלים איראניים.

"עצירתה והשבתתה המדווחת של ה-Vela Nova שמניפה את דגל פנמה על ידי ארצות הברית סמוך לקו המצור במפרץ עומאן, לאחר עגינתה האחרונה בנמל מומבאי לצד כלי שיט אלה, מדגישה את הפיקוח המוגבר המופעל כעת על שייט הקשור לאיראן", אמר צ'ארלי בראון, יועץ בכיר בארגון מאוחדים נגד איראן גרעינית.

סדרת התקריות משקפת את ההסלמה המתמשכת בנתיבי השייט המרכזיים באזור. נתוני התנועה הימית מצביעים על ירידה של יותר מ-50% בהיקף מעבר כלי השיט במצר באב אל-מנדב ובים האדום, לצד צמצום חד בתנועת הספינות במצר הורמוז.