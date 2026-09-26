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דיווח דרמטי: המלחמה עם איראן תתחדש בעוצמה - כבר בחודשים הקרובים 

לפי דיווח דרמטי המתפרסם ב'וול סטריט ג'ורנל', המלחמה עם איראן צפויה להתחדש בחודשים הקרובים, לאחר בחירות האמצע המתקיימות בנובמבר | טראמפ ממתין עם חידוש המלחמה כדי שלא לפגוע בסיכויי המחוקקים שלו להיבחר שוב לקונגרס (בעולם) 

2תגובות
יירוטי טילים (צילום: Yossi Aloni/Flash90)

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע לעוזריו כי הוא מצפה לחדש את מערכת ההפצצות נגד מיד לאחר בחירות האמצע שיערכו בחודש נובמבר, זאת על רקע סירובו לקבל את הצעת הפסקת האש שהגישה טהראן, כך לפי דיווח דרמטי המתפרסם ב'וול סטריט ג'ורנל'.

בכירים בוושינגטון ציינו כי נמנע בשלב זה מפתיחה במערכה קרבית נרחבת מחשש לדילדול מלאי התחמושת של צבא ארה"ב, והוא מעדיף לשלב בין מנופים דיפלומטיים, תקיפות מהירות וחיזוק סנקציות.

הנשיא עצמו התייחס לסוגיה בנאומו בעצרת הכללית של האו"ם והדגיש כי שיקולים פוליטיים מקומיים אינם מנחים אותו בנושא זה, כשהמטרה המרכזית נותרת מניעת יכולת גרעינית מאיראן.

מן העבר השני, משמרות המהפכה באיראן, המנהלים את המדינה מאז פרוץ הלחימה בחודש פברואר, הבהירו כי הם דוחים נוסחאות פשרה חדשות וערוכים היטב להמשך מלחמה ממושכת. משמרות המהפכה דורשים לחזור למתווה הדומה להסכם המוקדם שטראמפ גיבש בחודש יוני, הכולל הקלות בסנקציות על נפט, גישה לכספים המוקפאים ושיתוף פעולה בניהול מצר הורמוז.

כפי שדווח היום, נשיא ארה"ב דונלד טראמפ דחה הצעת עסקה להורמוז. הצעת הפשרה שהציגו הדיפלומטים האיראניים באמצעות מתווכים קטארים כללה תוכנית בת שבעה ימים שבמסגרתה יפתח מצר הורמוז לתנועת ספינות ויתחדשו שיחות הגרעין, בתמורה לדרישה שארה"ב תסיר את המצור הימי על נמלי איראן, תפשיר נכסים מוקפאים ותבטל את הסנקציות על ייצוא הנפט.

למרות שהמצור גורם לנזקים אדירים לכלכלת איראן, בממשל האמריקאי מעריכים כי הלחץ הכלכלי ההדוק יביא בסופו של דבר את טהראן לקבל הסכם בתנאים המועדפים על וושינגטון ועל מדינות המפרץ.
איראןדונלד טראמפוול סטריט ג'ורנל

2 תגובות

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2
תמיד הם אומרים שהיא תתחיל ואז לא אז אי אפשר לדעת באמת🤷🏻‍♂️
אני
1
ואוו איזה דרמטי - "בחודשים הקרובים"
נס שאמרתם

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