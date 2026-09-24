יוסף חיים בן דוד בבית המשפט ( צילום: יונתן זינדל, פלאש 90 )

יוסף חיים בן דוד, המפגע המרכזי שהורשע ברצח הנער הפלסטיני מוחמד אבו חדיר בשנת 2014, הלך לעולמו היום (חמישי) בגיל 42. בן דוד פונה מבית סוהר "השרון" לבית החולים בעקבות אירוע לבבי, וצוות הרפואה נאלץ לקבוע את מותו לאחר מאמצי החייאה.

מותו של בן דוד מגיע כ-12 שנים לאחר הרצח המזעזע שחולל סערה ציבורית קשה ברחבי הארץ והעולם. בן דוד ריצה מאסר עולם ועוד 20 שנות מאסר נוספות בגין חטיפת הנער ורציחתו, כפי שנגזר עליו בבית המשפט המחוזי בירושלים. הרצח התרחש ביולי 2014, בעיצומו של גל מתח ביטחוני כבד באזור יהודה ושומרון, מיד לאחר חטיפתם ורציחתם של שלושת הנערים היהודים גיל-עד שער, נפתלי פרנקל ואייל יפרח ז"ל בידי חוליית מחבלים. בן דוד, יחד עם שני קטינים נוספים תושבי בית שמש ובהם אחיינו, יצאו למסע נקמה בלילה שבו נערכו הלוויותיהם של שלושת הנערים. השלושה שיטטו ברחובות ירושלים במכוניתם עד שאיתרו את מוחמד אבו חדיר בן ה-16 משועפאט, שהיה בדרכו לתפילת שחרית במסגד. הם חטפו אותו באכזריות, הובילו אותו אל תוך יער ירושלים, שם הכו אותו באלות, שפכו עליו בנזין והציתו אותו למוות בעודו בחיים.

שלושת הנערים הי"ד ( צילום: המשפחות )

במהלך חקירתו בשב"כ ובשחזור הזירה שביצע לאחר מעצרו, תיאר בן דוד את השתלשלות האירועים ואמר לחוקריו כי המעשה נעשה כפעולת נקמה על רצח החטופים. "לקחתי אותו מתוך האוטו וזרקתי פה. תפסתי את הלום ואמרתי - 'זה בשביל משפחת פוגל, זה בשביל שלהבת פס'. אחר כך ביקשתי שיביאו את הבקבוק של הדלק. אני שפכתי פה על הכול. בקבוק אחד, אחד ליטר. הדלקתי מצית, לא חשבתי על כלום. בשנייה אחת כולו בער", כך תיאר בשחזור.

הפרשה ליוותה בהד ציבורי ומשפטי רב. בית המשפט המחוזי בירושלים הורשיע את בן דוד ברצח, חטיפה ותקיפה, וקבע כי בעת ביצוע העבירות הוא לא היה פסיכוטי, הבין היטב את מעשיו, היה אחראי למעשיו, שלט בהם, לא הייתה לו הפרעה בשיפוט המציאות והייתה לו יכולת להימנע מביצוע העבירות.

בפברואר 2018 דחה בית המשפט העליון את ערעורו של בן דוד על הרשעתו, ואת טענתו לאי שפיות. ראש ההרכב, השופט יצחק עמית, הקריא מפסק הדין: "ניתן להגדיר את הרצח כפיגוע אסטרטגי שהצית את ירושלים בכלל ואת ירושלים המזרחית בפרט. הרצח מצריך חשבון נפש נוקב בחברה הישראלית בנוגע להתמודדות עם תופעת הגזענות וגרורותיהן".

בן דוד היום בבית המשפט ( צילום: יונתן זינדל, פלאש 90 )

שני שותפיו של בן דוד לקחו אף הם חלק מרכזי בפשע ונידונו למאסר עולם ול-21 שנות מאסר כל אחד. המשפחה השכולה של הנער אבו חדיר ליוותה את הדיונים המשפטיים הארוכים בדרישה למיצוי הדין המלא עם המעורבים.

בשנת 2018 הגישה משפחת אבו חדיר תביעת נזיקין נגד שלושת הרוצחים על סך של כחמישה וחצי מיליוני שקלים. בכתב התביעה נכתב: "אין ספק כי אין בנמצא פיצוי הולם לאובדן סתמי ומקומם כל כך של חיי אדם צעיר, וכל זאת תוך שהנתבעים מתכוונים לפגוע במנוח במזיד, להזיק לו ונוהגים באדישות ובציניות לתוצאה הנוראה מכל - מותו של המנוח בסבל וייסורים".

במהלך שנות מאסרו, בשנת 2018, פתח אחד מרוצחי אבו חדיר, יאיר בן דוד, בשביתת רעב. בהסבריו נימק את המניע לשביתה בכך שהוא "נעצר כשהיה קטין, נשפט למאסר עולם בלי מועד שחרור, כשלא רצח בפועל". כמו כן טען כי "ישנם אסירים ביטחוניים שכלואים בתנאים לא תנאים, וסובלים מהתנכלויות".