אזרח בן 40 וחצי חולץ הבוקר (חמישי) מעץ בשוהם לאחר שנתקע בגובה של כ-12 מטרים. האיש טיפס על העץ במטרה לגזום ענפים לסכך לקראת חג הסוכות, אך לאחר שהגיע לגובה רב לא הצליח לרדת בכוחות עצמו.

עם קבלת הקריאה במוקד 102 של כבאות והצלה, הוזנקו למקום צוותי חילוץ מתחנת איילון. הלוחמים שהגיעו לזירה הבחינו באזרח כשהוא לכוד על העץ בגובה רב, מותש וללא כל יכולת לרדת אל הקרקע.

באמצעות עבודה מקצועית וזהירה ותוך שימוש בציוד חילוץ ייעודי, הגיעו לוחמי האש אל האזרח, אבטחו אותו והורידו אותו בבטחה לקרקע. האזרח חולץ כשהוא בריא ושלם ולא נזקק לטיפול רפואי.

מפקד האירוע, רשף מיקי בן חותא, מסר בתום החילוץ: "אנו נמצאים בעיצומן של ההכנות לחג הסוכות, ואזרחים רבים עוסקים בהקמת הסוכה ובאיסוף סכך. האירוע היום הסתיים בנס וללא נפגעים, אך הוא עלול היה להסתיים באסון כבד".

"אני פונה לציבור ומבקש: אנא גלו אחריות אישית והימנעו מסיכונים מיותרים", הוסיף בן חותא. "אין לטפס על עצים גבוהים, אין להתקרב לחוטי חשמל ואין לאסוף סכך במקומות שאינם מוסדרים ובטוחים. קדשו את החג, אך שמרו על חייכם ועל חיי יקיריכם. במקרה של חירום או סכנת חיים, חייגו מיד 102 ולוחמי האש יגיעו אליכם".

האירוע מצטרף לשורה של מקרי פציעות הקשורים לבניית סוכות בימים האחרונים. אתמול נפצע צעיר בן 21 בבני ברק לאחר שהתחשמל בכבל חשמל חשוף במהלך בניית סוכה ברחוב 600. הצעיר פונה לבית החולים במצב יציב.

ביום רביעי נפצע גבר בן 60 באורח קל עד בינוני בבני ברק, לאחר שנפל מכסא במהלך בניית סוכה ברחוב הרב גניחובסקי. הפצוע סבל מחבלה בגפיים בעקבות הנפילה, והוא פונה במצב יציב לבית החולים מעייני הישועה.

ביום שלישי נפצעה תינוקת בת שנה באורח בינוני בבני ברק, לאחר שפלטת עץ נפלה עליה מגובה של כ-2.5 מטרים בעת שהמשפחה עסקה בהקמת הסוכה. התינוקת פונתה לבית החולים בילינסון בפתח תקווה.

הרשות לאכיפה במקרקעין יצאה השבוע לפעילות יזומה ברחבי הארץ למניעת הקמת מרפסות, קונסטרוקציות ותוספות בנייה לא חוקיות לקראת חג הסוכות. מהרשות הבהירו כי "הקמת תוספות בנייה ללא היתר לקראת חג הסוכות אינה רק עבירה על החוק – היא עלולה לסכן חיי אדם".