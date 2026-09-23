 דלג לתוכן הראשי
מהפכה בהיכל התורה

התוכנה הסודית שחסכה שבועות של עבודה בישיבת חברון

לראשונה בהיסטוריה, תוכנה מתקדמת חדשה בישיבת חברון ניהלה בהצלחה את שיבוץ למעלה מ־2,700 מתפללים, סידרה מעל 600 ספסלים ופתרה לחלוטין את צפיפות המעברים באמצעות דבק ייעודי, ובכך חסכה שבועות ארוכים של עבודה מפרכת לקראת הימים הנוראים (חרדים)

2תגובות
היכל ישיבת חברון לפני יום כיפור
היכל ישיבת חברון לפני יום כיפור (צילום: באדיבות המצלם)

היכל הענק של ישיבת חברון רעד מהתרגשות לקראת הימים הנוראים, אך מאחורי הקלעים של התפילות המרוממות התנהל במשך שנים מבצע לוגיסטי מפרך ומייסר שעמד על סף קריסה תחת עומס אדיר של אלפי מתפללים. השנה, צעד דרמטי אחד הציל את המערכת ממאות שעות עבודה.

היכל ישיבת חברון בהכנות ליום כיפור (צילום: באדיבות המצלם)

מעל 2,700 מתפללים ומבצע לוגיסטי אדיר

מדי שנה, לקראת הימים הנוראים, ניצבו האחראים על מכירת המקומות בישיבת חברון כנסת ישראל בפני אתגר בלתי אפשרי. מספר המתפללים בהיכל הישיבה המשיך לנסוק וחתך השנה את רף 2,700 המתפללים בהיכל בלבד. מאחורי הקלעים הסתתר מבצע ענק של שיבוץ אלפי בחורים, בוגרים ואורחים, תוך שקלול קפדני של חזקות ותיקות, בקשות מיוחדות ואינספור נתונים מורכבים שדרשו בעבר שבועות ארוכים של חישובים ידניים מפרשים.

המהפכה הטכנולוגית: שבועות של עבודה שנחסכו

השנה החליטו בת"ת ישיבת חברון לחולל שינוי רדיקלי והכניסו לראשונה לשימוש תוכנה מתקדמת שפותחה במיוחד לצרכי הישיבה. התוכנה ריכזה את כל הנתונים תחת מערכת אוטומטית אחת, ביצעה את שיבוץ המתפללים בדיוק כירורגי, ואף השתלטה על מבצע "סידור בית המדרש" הכולל שינוע והצבה של מעל 600 ספסלים בגדלים שונים. התוצאה: חיסכון אדיר של שבועות עבודה וחיסול מוחלט של החישובים הידניים המתישים.

ישיבת חברון בהכנות ליום כיפור (צילום: באדיבות המצלם)
היכל ישיבת חברון ביום כיפור תשפ"ז (צילום: באדיבות המצלם)

הפתרון המבריק לבעיית המעברים העתיקה

לצד המהפכה הממוחשבת, הישיבה פתרה בעיה היסטורית שהטרידה את ההיכל במשך עשרות שנים – הצפיפות המסוכנת במעברים כתוצאה מזזת ספסלים. הפתרון היצירתי שנבחר השנה היה שימוש בדבק ייעודי של מפיקי אירועים לקיבוע מוחלט של הספסלים למקומם על פי התכנון המוקדם. השילוב בין הטכנולוגיה לקיבוע בשטח אפשר להיכל להתנהל בסדר ובבטיחות חסרת תקדים, לקראת תפילות הימים הנוראים שנישאו ברוממות אדירה בהשתתפות ראשי הישיבה.
חרדיםיום כיפורישיבת חברוןטכנולוגיהימים נוראיםתוכנה

2 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

1
אייייין אבל איייין על חברון אוהב את הישיבה הזאת
חברונר
אין על ריב דוד
גם אני מצטרף

תוכן שאסור לפספס:

אולי גם יעניין אותך:

עוד בעולם הישיבות:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

אודותדרושיםמדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר