התוכנה הסודית שחסכה שבועות של עבודה בישיבת חברון

היכל הענק של ישיבת חברון רעד מהתרגשות לקראת הימים הנוראים, אך מאחורי הקלעים של התפילות המרוממות התנהל במשך שנים מבצע לוגיסטי מפרך ומייסר שעמד על סף קריסה תחת עומס אדיר של אלפי מתפללים. השנה, צעד דרמטי אחד הציל את המערכת ממאות שעות עבודה.

מעל 2,700 מתפללים ומבצע לוגיסטי אדיר

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מדי שנה, לקראת הימים הנוראים, ניצבו האחראים על מכירת המקומות בישיבת חברון כנסת ישראל בפני אתגר בלתי אפשרי. מספר המתפללים בהיכל הישיבה המשיך לנסוק וחתך השנה את רף 2,700 המתפללים בהיכל בלבד. מאחורי הקלעים הסתתר מבצע ענק של שיבוץ אלפי בחורים, בוגרים ואורחים, תוך שקלול קפדני של חזקות ותיקות, בקשות מיוחדות ואינספור נתונים מורכבים שדרשו בעבר שבועות ארוכים של חישובים ידניים מפרשים.

המהפכה הטכנולוגית: שבועות של עבודה שנחסכו

השנה החליטו בת"ת ישיבת חברון לחולל שינוי רדיקלי והכניסו לראשונה לשימוש תוכנה מתקדמת שפותחה במיוחד לצרכי הישיבה. התוכנה ריכזה את כל הנתונים תחת מערכת אוטומטית אחת, ביצעה את שיבוץ המתפללים בדיוק כירורגי, ואף השתלטה על מבצע "סידור בית המדרש" הכולל שינוע והצבה של מעל 600 ספסלים בגדלים שונים. התוצאה: חיסכון אדיר של שבועות עבודה וחיסול מוחלט של החישובים הידניים המתישים.