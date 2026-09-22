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מסיבת העיתונאים | צפו

"מי הרב שלך?": תשובתו המפתיעה של בן גביר לשאלת כיכר השבת

 בכנס בחירות סוער הציג העיתונאי אלי גוטהלף מאתר כיכר השבת פניה ישירה לשר איתמר בן גביר, בדבריו העלה שאלה שמעסיקה היום אלפי צעירים חרדים המבקשים להצביע ימין אך חוששים מהבחינה רוחנית | התשובה של בן גביר חשפה פרטים מעניינים (חדשות)

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האם אפשר לתמוך בעמדות הביטחוניות הנוקשות מבלי להתפשר על השיוך הרוחני וההלכתי? שאלה זו, המרחפת מעל פני השטח, מצאה את דרכה אל הבמה המרכזית בקול רם וברור.

במהלך כנס בחירות, עמד עיתונאי "", אלי גוטהלף, מול השר והניח על השולחן את הסוגיה הכואבת והרגישה ביותר שמעסיקה את הדור הצעיר במגזר.

"זה לא סוד שיש הרבה צעירים שרוצים להצביע בן גביר, תומכים בתפיסות הימניות והביטחוניות, וכשזה מגיע לתפיסה הדתית, הם מוטרדים מהשאלה: מי הרב שלך?" שאל גוטהלף את השר.

התשובה של בן גביר לא איחרה לבוא, והיא סיפקה הצצה ישירה אל מעגל ההתייעצויות התורני שלו. השר הבהיר בנחרצות כי לצד שורה ארוכה של רבנים שהוא נועץ בהם, מי שמוגדר כרב המפלגה הוא הרב דוב ליאור. לצדו, ציין בן גביר בגאווה את רבו האישי, הרב יהודה קרויזר.

"יש לי המון המון רבנים שאני מתייעץ איתם," הוסיף והדגיש בהתרגשות לקול תשואות הקהל, "וברוך השם, אני מאוד מאוד שמח באותם רבנים שאוהבים את מדינת ישראל, את עם ישראל, את ארץ ישראל ואת תורת ישראל. חברים, תודה רבה."
כיכר השבתחרדיםאיתמר בן גביראלי גוטהלף

22 תגובות

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11
...ישראל...ישראל..רק בסוף תורת ישראל
נונו
גם שם למיטב זכרוני רשי נוקט שהעולם נברא בשביל ישראל שנקראו ראשית בשביל ארץ ישראל ובשביל התורה שנקראו ראשית
עיין רשי תחילת התורה
כמי שניצול מהפועל המזרחי תורת ישראל בסוף סוף הרשימה אחרי המדינה וצהל והתנחלויות ובני עקיבא יש גם תורת ישראל...ה הציל אותי מהבוץ הזה
להזכירך
10
"רבנים שאוהבים את מדינת ישראל, את עם ישראל, את ארץ ישראל ואת תורת ישראל" כשהתורה מקום אחרון בסדר לא מתאים לי...
מהנדס חרדי
מדוייק...הלוואי שזה היה לפחות בסוף אבל עם צהל ועליה להר הבית ואוניברסיטה אין מקום להכניס טהרה ותורה
ברור
9
חבר'ה, אל תתבלבלו מהדיבורים היפים של בן גביר על ביטחון. בסוף היום מי שדואג למוסדות, לחינוך של הילדים שלנו ולקצבאות זה רק הנציגים החרדים המובהקים, לא מפלגות ימין קיצוניות.
מזרחי
ומי שדואג שנישאר בחיים ולא נמות בפיגוע כדי שנוכל להגיע למוסדות האלה זה בן גביר
מישהו
ברור שביטחון זה קודם לכל, אבל אי אפשר להסתפק רק בזה. אנחנו צריכים נציגות שתדאג גם לביטחון וגם לבית שלנו לחינוך, למוסדות ולפרנסה. בדיוק בשביל זה יש נציגות חרדית בכנסת.
מזרחי
קשקשן שלא עשה מעבר לפרסומות כלום..אגב הוא לא היה בצבא
נונו
נכון
נכון

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