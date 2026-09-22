"מי הרב שלך?": תשובתו המפתיעה של בן גביר לשאלת כיכר השבת

האם אפשר לתמוך בעמדות הביטחוניות הנוקשות מבלי להתפשר על השיוך הרוחני וההלכתי? שאלה זו, המרחפת מעל פני השטח, מצאה את דרכה אל הבמה המרכזית בקול רם וברור.

במהלך כנס בחירות, עמד עיתונאי "כיכר השבת", אלי גוטהלף, מול השר איתמר בן גביר והניח על השולחן את הסוגיה הכואבת והרגישה ביותר שמעסיקה את הדור הצעיר במגזר.

"זה לא סוד שיש הרבה חרדים צעירים שרוצים להצביע בן גביר, תומכים בתפיסות הימניות והביטחוניות, וכשזה מגיע לתפיסה הדתית, הם מוטרדים מהשאלה: מי הרב שלך?" שאל גוטהלף את השר.

התשובה של בן גביר לא איחרה לבוא, והיא סיפקה הצצה ישירה אל מעגל ההתייעצויות התורני שלו. השר הבהיר בנחרצות כי לצד שורה ארוכה של רבנים שהוא נועץ בהם, מי שמוגדר כרב המפלגה הוא הרב דוב ליאור. לצדו, ציין בן גביר בגאווה את רבו האישי, הרב יהודה קרויזר.

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"יש לי המון המון רבנים שאני מתייעץ איתם," הוסיף והדגיש בהתרגשות לקול תשואות הקהל, "וברוך השם, אני מאוד מאוד שמח באותם רבנים שאוהבים את מדינת ישראל, את עם ישראל, את ארץ ישראל ואת תורת ישראל. חברים, תודה רבה."