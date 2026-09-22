יו״ר עוצמה יהודית, השר איתמר בן גביר, קיים הערב (שלישי) מסיבת עיתונאים ובה הציג את דרישות מפלגתו לממשלה הבאה, לצד התוכנית הביטחונית והמשפטית שאותה בכוונתו לקדם.

במרכז ההצהרה הציב בן גביר את עצמו כמועמד לתפקיד שר הביטחון, את ח״כ טלי גוטליב כמועמדת לתפקיד שרת המשפטים ואת השר יצחק וסרלאוף כמועמד לתפקיד השר לביטחון לאומי.

״אבקש להיות שר הביטחון בממשלה הבאה. טלי גוטליב תהיה שרת המשפטים״, אמר בן גביר שמכהן כיום כשר לביטחון לאומי, ובחלוקה שהציג הוא מבקש לעבור למשרד הביטחון, בעוד וסרלאוף יקבל את המשרד לביטחון לאומי.

בן גביר מצהיר: ״הסיכולים הממוקדים לא יעבדו עלינו״

בהתייחסו לגוטליב ולמינוי שהוא מייעד לה במשרד המשפטים, אמר בן גביר: ״הסיכולים הממוקדים לא יעבדו עלינו. טלי גוטליב תהיה שרה. בסוף צריך להתנהל שונה, וזה התפקיד שלה״.

בהמשך מתח בן גביר ביקורת על שר המשפטים יריב לוין ועל יו״ר ועדת החוקה שמחה רוטמן, בהתייחס להתנהלות סביב מערכת המשפט והרפורמה המשפטית. ״יש המון שדיברו, לכן הבאתי את טלי גוטליב״, אמר בן גביר.

גוטליב, שהצטרפה לעוצמה יהודית ושובצה במקום השני ברשימת המפלגה, צפויה לפי התוכנית שהציג בן גביר לקבל לידיה את תיק המשפטים בממשלה הבאה.

התוכנית של בן גביר: עזה ויהודה ושומרון

לצד חלוקת התיקים הציג בן גביר את עיקרי התוכנית הביטחונית של עוצמה יהודית. במרכזה עומדת מדיניות של עידוד הגירה מרצון מעזה ומיהודה ושומרון.

בתוכנית נכלל גם מה שהמפלגה מגדירה כ״ניפוץ קונספציית ההכלה״, לצד פירוז הרשות הפלסטינית מנשקה ומעצר בכירים שלטענת המפלגה תומכים בטרור.

עוד מבקש בן גביר לשנות את נהלי הפתיחה באש ולתת גיבוי לחיילים, להעלות את שכר החיילים ולהקצות קרקע ללוחמים.

בתחום הצבאי כוללת התוכנית גם שינוי הקוד האתי של צה״ל ופתיחת היחידות המובחרות, ובהן 8200, לכלל האוכלוסייה.

גם בתחום המשפטי הציגה עוצמה יהודית תוכנית רחבה. הצעד הראשון שעליו מצהירה המפלגה הוא פיטורים מיידיים של היועצת המשפטית לממשלה.

בהמשך מבקשת המפלגה לשנות את הליך מינוי שופטי בית המשפט העליון, כך שהמועמדים יעברו שימוע בוועדת החוקה של הכנסת ויידרשו לאישור ברוב של שני שלישים.

עוד כוללת התוכנית החזרת בג״ץ ל״ייעודו הטבעי״, כפי שמגדירה זאת המפלגה, באמצעות מבחן זכות העמידה והגדרה מפורשת של נושאים שאינם שפיטים.

בעוצמה יהודית מבקשים גם לבטל את ״הקורס למיון מועמדים״, שאותו מגדירה המפלגה ככלי לסינון מועמדים לשיפוט.

בתחום הפלילי כוללת התוכנית רפורמה ביחס המשפטי לארגוני פשיעה ולמחבלים, לצד החמרת ענישה ויצירת הרתעה ענישתית.

סעיף נוסף בתוכנית עוסק בנוהל של פרקליט המדינה, שלטענת המפלגה מונע פתיחת חקירות פליליות בעבירות כדוגמת הסתה, המרדה וקריאה לאי ציות ללא אישור מוקדם מהפרקליטות.

הדרישה של בן גביר לקבל את תיק הביטחון מגיעה לאחר שעופר וינטר ומפלגת ״עמך ישראל״ סימנו אף הם את משרד הביטחון כיעד.