 דלג לתוכן הראשי
אלימות בכבישים

תיעוד קשה: נהג שלף סכין והכה באכזריות נהג אחר - ואז ניסה לשחד אותו

כתב אישום חמור הוגש לבית המשפט נגד תושב בת ים בן 29, לאחר שתעדת מצלמות אבטחה תיעדו אותו תוקף באכזריות נהג אחר ברחוב יסוד המעלה בתל אביב בעקבות ויכוח תנועה סתמי. מכתב האישום עולה כי החשוד הכה את הנהג באגרופים ואף שלף סכין, ובהמשך ניסה לשחד אותו ולשכנע אותו שלא להגיש תלונה במשטרה (בארץ)

מקור מועדף בגוגל
עקבו ב-Google News
| צילום: צילום: דוברות המשטרה

ויכוח סתמי על זכות קדימה בכביש תל-אביבי הפך לזירת אלימות קשה ומדממת, שתיעודה המזעזע מתפרסם היום (שלישי) ומלמד על מפלס האלימות המפחיד בכבישים.

תושב בת ים בן 29 תקף באכזריות נהג אחר באמצעות מכות אגרוף וסכין ששלף לעברו לעיני עוברים ושבים, ולאחר מכן ניסה לעשות צדק לעצמו בצורה עקלקלה – כשחזר אל הקורבן, העביר כסף לידיו וביקש ממנו בתחנונים שלא לערב את המשטרה.

האירוע החמור התרחש בתאריך 11 בספטמבר 2026, לפני מעט פחות משבועיים, כאשר ויכוח קצר בין כלי רכב על רקע שימוש בדרך ברחוב יסוד המעלה בתל אביב הידרדר במהירות לאלימות קשה וקיצונית לעיני עוברים ושבים.

סרטון האבטחה שתיעד את התקרית ומתפרסם בכתבה זו מציג את רגעי האימה המלאים שבהם נראים כלי רכב עומדים בצפיפות ברחוב עירוני, כאשר לפתע נפתחות הדלתות ומתפתחת קטטה אלימה בין המעורבים סמוך לרכבים החונים. בתיעוד ניתן לראות בבירור את החשוד יוצא מרכבו כשהוא תוקף באגרסיביות את הנהג השני, חובט בו במכות אגרוף קשות ושולף סכין המאיימת על שלומו של הקורבן. המהומה ברחוב משכה מיד את תשומת לבם של אנשים נוספים באזור, ובתוך שניות ספורות מתאספים במקום מספר אנשים נוספים ואנשי ביטחון שמנסים להפריד בין הניצים ולהרגיע את הרוחות, בעוד הקורבן ההמום מנסה להתגונן מפני המכות והדקירות.

למרות חומרת המעשים, האירוע המשיך להתפתח בצורה מטרידה גם לאחר שהרוחות לכאורה נרגעו. מחקירת המשטרה וממצאי האירוע עולה כי לאחר התקיפה הקשה שגרמה לקורבן חבלות של ממש אשר דרשו קבלת טיפול רפואי, החשוד לא הסתפק בכך ושב אל הקורבן פעם נוספת. הפעם, על פי החשד, הוא פנה אליו בניסיון לשבש מהלכי משפט, מסר לידיו סכום כסף פיזי ודרש ממנו שלא לפנות למשטרה ולא להגיש תלונה רשמית שתסבך אותו פלילית.

למרות הניסיון לשחד את הקורבן ולהשתיק את הפרשה, שוטרי תחנת שר״ת במרחב איילון פתחו מיד בחקירה מאומצת ומהירה עם קבלת הדיווח במוקד 100. שוטרים שהגיעו לזירה איתרו את החשוד, תושב בת ים בן 29, עצרו אותו לחקירה ותפסו את הסכין ששימשה אותו לכאורה במהלך התקיפה. מעצרו של החשוד הוארך מעת לעת בבית המשפט בהתאם להתפתחות החקירה, ובסוף השבוע החולף הבשילה החקירה המשטרית לכדי כתב אישום מלא שהוגש על ידי יחידת התביעה המשטרתית של מחוז תל אביב, בצירוף בקשה חד-משמעית למעצרו של החשוד מאחורי סורג ובריח עד תום ההליכים המשפטיים נגדו.
תל אביבשוחדמשטרת ישראלאלימות בדרכים

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

תוכן שאסור לפספס:

אולי גם יעניין אותך:

עוד במשטרה :

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר