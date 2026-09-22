ויכוח סתמי על זכות קדימה בכביש תל-אביבי הפך לזירת אלימות קשה ומדממת, שתיעודה המזעזע מתפרסם היום (שלישי) ומלמד על מפלס האלימות המפחיד בכבישים.

תושב בת ים בן 29 תקף באכזריות נהג אחר באמצעות מכות אגרוף וסכין ששלף לעברו לעיני עוברים ושבים, ולאחר מכן ניסה לעשות צדק לעצמו בצורה עקלקלה – כשחזר אל הקורבן, העביר כסף לידיו וביקש ממנו בתחנונים שלא לערב את המשטרה.

האירוע החמור התרחש בתאריך 11 בספטמבר 2026, לפני מעט פחות משבועיים, כאשר ויכוח קצר בין כלי רכב על רקע שימוש בדרך ברחוב יסוד המעלה בתל אביב הידרדר במהירות לאלימות קשה וקיצונית לעיני עוברים ושבים.

סרטון האבטחה שתיעד את התקרית ומתפרסם בכתבה זו מציג את רגעי האימה המלאים שבהם נראים כלי רכב עומדים בצפיפות ברחוב עירוני, כאשר לפתע נפתחות הדלתות ומתפתחת קטטה אלימה בין המעורבים סמוך לרכבים החונים. בתיעוד ניתן לראות בבירור את החשוד יוצא מרכבו כשהוא תוקף באגרסיביות את הנהג השני, חובט בו במכות אגרוף קשות ושולף סכין המאיימת על שלומו של הקורבן. המהומה ברחוב משכה מיד את תשומת לבם של אנשים נוספים באזור, ובתוך שניות ספורות מתאספים במקום מספר אנשים נוספים ואנשי ביטחון שמנסים להפריד בין הניצים ולהרגיע את הרוחות, בעוד הקורבן ההמום מנסה להתגונן מפני המכות והדקירות.

למרות חומרת המעשים, האירוע המשיך להתפתח בצורה מטרידה גם לאחר שהרוחות לכאורה נרגעו. מחקירת המשטרה וממצאי האירוע עולה כי לאחר התקיפה הקשה שגרמה לקורבן חבלות של ממש אשר דרשו קבלת טיפול רפואי, החשוד לא הסתפק בכך ושב אל הקורבן פעם נוספת. הפעם, על פי החשד, הוא פנה אליו בניסיון לשבש מהלכי משפט, מסר לידיו סכום כסף פיזי ודרש ממנו שלא לפנות למשטרה ולא להגיש תלונה רשמית שתסבך אותו פלילית.

למרות הניסיון לשחד את הקורבן ולהשתיק את הפרשה, שוטרי תחנת שר״ת במרחב איילון פתחו מיד בחקירה מאומצת ומהירה עם קבלת הדיווח במוקד 100. שוטרים שהגיעו לזירה איתרו את החשוד, תושב בת ים בן 29, עצרו אותו לחקירה ותפסו את הסכין ששימשה אותו לכאורה במהלך התקיפה. מעצרו של החשוד הוארך מעת לעת בבית המשפט בהתאם להתפתחות החקירה, ובסוף השבוע החולף הבשילה החקירה המשטרית לכדי כתב אישום מלא שהוגש על ידי יחידת התביעה המשטרתית של מחוז תל אביב, בצירוף בקשה חד-משמעית למעצרו של החשוד מאחורי סורג ובריח עד תום ההליכים המשפטיים נגדו.