פעילות מבצעית מתוכננת היטב ונועזת של כוחות הביטחון הובילה אמש ללכידתו של פעיל טרור בלב אחד האזורים המורכבים והמאוימים ביותר ביהודה ושומרון. לוחמי יחידת העילית המסתערבת הגדעונים (33) המשתייכת ללהב 433 במשטרת ישראל, פעלו בשיתוף פעולה הדוק עם שירות הביטחון הכללי ובפיקוד חטיבת שומרון, במטרה לבצע מעצר ממוקד של מבוקש בכיר במחנה הפליטים בלטה הסמוך לשכם.

היעד המרכזי של המבצע היה פעיל ארגון התנזים כבן 35, תושב הכפר קליל. על פי המידע הסטודיו והמודיעיני שהצטבר במערכת הביטחון, החשוד הוגדר כגורם רגיש ונגיש במיוחד לאמצעי לחימה, אשר מעורבותו בפעילות טרור היוותה איום חיוני ומיידי. כדי להגיע אל המבוקש בלב השטח העוין מבלי לעורר חשד מוקדם שעלול היה לסכן את הצלחת המשימה או להוביל להפרות סדר נרחבות, הוחלט על שימוש ביחידת המסוערבים.

לוחמי יחידת הגדעונים חטפו את גורם ההפתעה כאשר נכנסו בלבוש אזרחי לעומק מחנה הפליטים ואיתרו את המבוקש כשהוא שוהה בתוך חנות טלפונים מקומית. ברגע שנחשפה זהותם של הלוחמים והם ניגשו לבצע את הניטרול והמעצר, מיהר החשוד להגיב בהתנגדות ואף פתח בניסיון בריחה מהיר אל מחוץ לכותלי המבנה.

הלוחמים, הנורגלים לפעול בתנאי לחץ קיצוניים ובאפס זמן תגובה, פעלו בנחישות ומקצועיות: הם ביצעו ירי מדויק מטווח קצר לעבר רגליו של המבוקש, ובכך סיכלו לחלוטין את ניסיון ההימלטות שלו. מיד לאחר ניטרולו, השתלטו עליו הכוחות, העניקו לו טיפול רפואי ראשוני בשטח על מנת לייצב את מצבו, ואז כפתו אותו והעבירו אותו להמשך חקירה ממושכת במתקני שירות הביטחון הכללי.

לאורך כל דקות המבצע, כוחות גלויים של צה"ל ומג"ב איבטחו את המעטפת ההיקפית של האזור כדי למנוע התארגנות של חמושים או יידוי אבנים ומטענים לעבר הלוחמים. מדוברות המשטרה, דובר צה"ל ודוברות שב"כ נמסר בסיום הפעילות כי אין כל נפגעים בקרב כוחות הביטחון, וכי כלל הגופים ימשיכו לפעול ביוזמה, בעוצמה ובנחישות בכל הגזרות על מנת להניח את היד על כל גורם טרור ולסכל איומים על אזרחי ישראל.

התיעוד הדרמטי בכתבה זו מציג שלב אחר שלב את מהלכו של סיכול הטרור בלב בלטה, תוך שילוב של מספר זוויות צילום ממערכות תצפית שונות. בפתח הסרטון, ממצלמת האבטחה ומצלמת הגוף של המסתערבים, נראים הלוחמים כשהם צועדים בלבוש אזרחי מלא לתוך חנות טלפונים ומחשבים הומה. הם פונים בנינוחות מעושה אל מעבר לדלפק, אך כשהחשוד מזהה שמדובר בכוח סמוי ומנסה לברוח, הלוחמים מזנקים עליו באופן מיידי.

זווית נוספת המגיעה מתצפית אווירית של כלי טיס מעל המחנה, מתעדת את ניסיון הבריחה אל הרחוב ואת רגעי ההשתלטות: המחבל נראה מנסה לרדת במדרגות הכניסה לחנות לכיוון רכב לבן שחנה במקום, אך הלוחמים מדביקים את הקצב, מבצעים ירי מדויק לרחוב ומכניעים אותו כשהוא מוטל על המדרכה.

בחלקו השני של הסרטון, ממצלמות הקסדה של כוחות התגבורת במדים, נראים הלוחמים רצים במהירות גבוהה דרך הסמטאות הצרות והחשוכות של מחנה הפליטים כדי להבטיח מעטפת הגנה הדוקה סביב הצוות שמבצע את המעצר. בסיום הסרטון מוצגת הסכין שנתפסה על גופו של החשוד, לצד תמונות של הלוחמים כשהם מעניקים לו טיפול רפואי, חובשים את רגלו המדממת, אוסרים את ידיו באזיקונים ומפנים אותו בבטחה מהמקום.