הבוקר (רביעי) התייצבו ראשי רשויות מכל רחבי יהודה ושומרון בלבו של משרד התחבורה, במטרה להטיח במקבלי ההחלטות את מצוקת התושבים הקשה. אלפי אזרחים, חיילים במדים וחולים המבקשים להגיע לטיפולים רפואיים הפכו לבני ערובה של מערכת תחבורה ציבורית מרוסקת לחלוטין, כך נמסר מהרשויות.

המשבר המתמשך של חברת "תנופה" מותיר מדי יום את התושבים חסרי אונים בתחנות, ללא יכולת להגיע לעבודה, ללימודים או לבסיסי הצבא. ראשי הרשויות שהגיעו למשרד הבהירו חד-משמעית כי לא יאפשרו להמשיך בשגרת ההפקרה.

יאיר שטבון, ראש עיריית אריאל, הבהיר: "זו לא תקלה נקודתית - זו הפקרה של ציבור שלם שלא יהיה בן ערובה של כישלון ממשלתי."

יהונתן קוזניץ, ראש מועצת קרני שומרון, ציין: "התחבורה הציבורית בקריסה מוחלטת. לא נסתפק בעוד הבטחות בזמן שהתושבים נשארים להתייבש בתחנות!"

שי רוזנצווייג, ראש המועצה אלפי מנשה, הוסיף: "הגענו לקו האדום ואנחנו דורשים פתרון עכשיו, תושבי יו"ש אינם סוג ב'!"

יצחק רביץ, ראש מועצת קרית יערים, אמר: "שבענו מהבטחות וסיפורים, עד כאן! לא ננוח ולא נשקוט עד לפתרון הבעיה."

אליהו גפני, ראש מועצת עמנואל, מסר: "הגיעה העת לפעול באופן מלא, או למצער – לפנות את מקומה לטובת חברה שתוכל להעניק שירות ראוי."

עוזאל ותיק, ראש מועצת קדומים, הדגיש: "במשך למעלה משנתיים אנחנו מתריעים ודורשים פתרונות, אין שום מענה אמיתי. נמשיך להיאבק!".

שמואל גרינברג, ראש עיריית בית שמש, מסר: "זה כבר כאוס תחבורתי. תושבי בית שמש לא יכולים להיות בני ערובה של חברת תנופה!".

במשרד התחבורה נמסר בתגובה כי המשרד מטפל באופן שוטף ונחוש בליקויים בשירות התחבורה הציבורית ביהודה ושומרון ובפרוזדור ירושלים, תוך הפעלת מלוא הסמכויות וכלי האכיפה העומדים לרשותו על פי דין. המשרד רואה בחומרה את הפגיעה המתמשכת בשירות לתושבים, הנובעת מאי-עמידה של מפעילי תחבורה ציבורית במחויבויותיהם.

מנכ"ל הרשות הארצית לתחבורה ציבורית הבהיר כי חברת תנופה מחוייבת להציג תוכנית מעשית ומחייבת לשיפור משמעותי בשירות. ככל שלא תוצג תוכנית מספקת, ינחה מנכ"ל הרשות הארצית לתחבורה ציבורית את הייעוץ המשפטי לפעול לקידום מכרז חדש להחלפת המפעיל, בהתאם להוראות הדין וכל זאת בגיבוי מלא של מנכ"ל משרד התחבורה.

בחודשיים האחרונים נקטה הרשות הארצית לתחבורה ציבורית צעדי אכיפה מחמירים נגד החברה, לרבות הטלת קנסות כבדים וקיום הליכי שימוע, אולם עד כה לא חל השיפור הנדרש ברמת השירות.

משרד התחבורה הדגיש כי לא ישלים עם פגיעה בשירות התחבורה הציבורית, בין אם מדובר בחברת תנופה ובין אם בכל מפעיל אחר. המשרד ימשיך להפעיל את מלוא כלי הפיקוח והאכיפה העומדים לרשותו מול כלל המפעילים, וינקוט את הצעדים הנדרשים עד להבטחת שירות תחבורה ציבורית סדיר, אמין ובטוח לכלל התושבים.