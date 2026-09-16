במקביל למאמצי הכיבוי, גורמי כבאות והצלה מעבירים קריאה דחופה לציבור להתרחק מהאזור באופן מיידי. ההגעה למוקד השריפה מסכנת חיים באופן ישיר ופוגעת בחופש הפעולה של הלוחמים באש, כך על פי המסר שמועבר מהשטח.

כוחות ההצלה ממשיכים בפעולות הכיבוי, כאשר המטרה המרכזית היא השגת שליטה מלאה על האש ומניעת התפשטותה למוקדים נוספים. לוחמי האש צפויים להישאר בשטח לאורך שעות ארוכות עד להשגת שליטה מלאה על השריפה.

דוברות המשטרה: כוחות משטרה רבים ממרחב יהודה פועלים בשעה לשמירה על הסדר הציבורי והכוונת הכוחות, זאת בעקבות שריפה בשטח פתוח בפאתי איזור תעשייה, הנמצאת בטיפול לוחמי האש מתחנה אזורית יהודה. בשלב זה, הורחקו סקרנים ואזרחים למרחק ביטחון מאזור השריפה למען בטיחותם ובכדי לאפשר את פעילותם הנמרצת של כוחות החירום וההצלה.