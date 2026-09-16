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חשש להתפשטות

מטוסי כיבוי הוזנקו: עשן כבד ושריפת ענק בביתר עילית | תיעודים מהזירה

שריפה פרצה בשטח פתוח בעיר • כוחות כיבוי מתוגברים פועלים למניעת התפשטות למוקדים אזרחיים | הציבור מתבקש להתרחק מהאזור (בארץ)

1תגובות
שריפה בביתר
שריפה בביתר (צילום: קובי ישראל)

במקביל למאמצי הכיבוי, גורמי כבאות והצלה מעבירים קריאה דחופה לציבור להתרחק מהאזור באופן מיידי. ההגעה למוקד השריפה מסכנת חיים באופן ישיר ופוגעת בחופש הפעולה של הלוחמים באש, כך על פי המסר שמועבר מהשטח.

כוחות ההצלה ממשיכים בפעולות הכיבוי, כאשר המטרה המרכזית היא השגת שליטה מלאה על האש ומניעת התפשטותה למוקדים נוספים. לוחמי האש צפויים להישאר בשטח לאורך שעות ארוכות עד להשגת שליטה מלאה על השריפה.

דוברות המשטרה: כוחות משטרה רבים ממרחב יהודה פועלים בשעה לשמירה על הסדר הציבורי והכוונת הכוחות, זאת בעקבות שריפה בשטח פתוח בפאתי איזור תעשייה, הנמצאת בטיפול לוחמי האש מתחנה אזורית יהודה. בשלב זה, הורחקו סקרנים ואזרחים למרחק ביטחון מאזור השריפה למען בטיחותם ובכדי לאפשר את פעילותם הנמרצת של כוחות החירום וההצלה.
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1 תגובות

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בטח אלפי ילדים הגיעו מהחיידר רק לראות את השריפה , סקרנות סקרנות. ברדק.
צדיק המסיכות

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