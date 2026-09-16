השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר הגיע הלילה (רביעי) לאמירת סליחות אצל מזכה הרבים, הגאון הרב יגאל כהן, ראש מוסדות 'יביע אומר' וחבר מועצת הרבנות הראשית לישראל.

יחד עמו הגיעו נציב שירות בתי הסוהר, רב-גונדר קובי יעקובי, ובנו שובאל בן גביר, המשרת ביחידה מובחרת.

הרב קיבל את השר, את הנציב ואת שובאל בחום ובאהבה, שוחח עמם ובירך אותם להמשך הצלחה וסייעתא דשמיא בעשייתם למען עם ישראל וביטחון אזרחי ישראל.

המפגש מתקיים לאחר שבחודשים האחרונים ביקר הרב יגאל כהן בבתי הסוהר ושיבח בפומבי את מדיניות השר בן גביר ונציב שב"ס להחמרת תנאי כליאתם של מחבלי הנוח'בה.