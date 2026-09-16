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חָטָאנוּ לְפָנֶיךָ רַחֵם עָלֵינוּ

השר איתמר בן גביר הגיע לסליחות אצל הרב יגאל כהן והתקבל בחום ובאהבה

השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר השתתף באמירת סליחות אצל מזכה הרבים, הגאון הרב יגאל כהן | יחד עמו הגיעו  נציב שירות בתי הסוהר, רב-גונדר קובי יעקובי, ובנו שובאל בן גביר, המשרת ביחידה מובחרת | הרב קיבל אותם בחום ובאהבה ובירך אותם להמשך הצלחה (חדשות)

5תגובות
השר בן גביר עם הרב יגאל כהן

השר לביטחון לאומי הגיע הלילה (רביעי) לאמירת סליחות אצל מזכה הרבים, הגאון הרב יגאל כהן, ראש מוסדות 'יביע אומר' וחבר מועצת הרבנות הראשית לישראל.

יחד עמו הגיעו נציב שירות בתי הסוהר, רב-גונדר קובי יעקובי, ובנו שובאל בן גביר, המשרת ביחידה מובחרת.

הרב קיבל את השר, את הנציב ואת שובאל בחום ובאהבה, שוחח עמם ובירך אותם להמשך הצלחה וסייעתא דשמיא בעשייתם למען עם ישראל וביטחון אזרחי ישראל.

המפגש מתקיים לאחר שבחודשים האחרונים ביקר הרב יגאל כהן בבתי הסוהר ושיבח בפומבי את מדיניות השר בן גביר ונציב שב"ס להחמרת תנאי כליאתם של מחבלי הנוח'בה.

השר איתמר בן גביר עם הרב יגאל כהן
השר איתמר בן גביר ורב-גונדר קובי יעקובי בסליחות אצל הרב יגאל כהן
רב-גונדר קובי יעקובי, השר איתמר בן גביר ובנו בסליחות אצל הרב יגאל כהן
איתמר בן גבירסליחותהרב יגאל כהןקובי יעקובי

5 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

5
מרגש לראות שדווקא לפני היום הקדוש, נבחרי הציבור שלנו בוחרים לעצור, להגיע לרב ולבקש ברכה והדרכה. הלוואי שכל ההנהגה שלנו תפעל מתוך אותה ענווה וחיבור למסורת. גמר חתימה טובה
דורון
4
ביקור אצל רב לבקשת ברכה לפני יום כיפור הוא רגע אישי, רוחני ואינטימי. חבל שכל דבר במדינה שלנו חייב להפוך למייצג יחסי ציבור ולעלות לרשת. היה מכבד הרבה יותר אם המפגש הזה היה נשאר חסוי ונטול מצלמות
יעקב
3
התמונות יפות, אבל המבחן האמיתי הוא לא עצם הביקור אצל הרב או התמונה באתר, אלא המעשים בפועל והעשייה הציבורית שתבוא בעקבות הברכה. שנזכה כולנו לחשבון נפש אמיתי השנה.
יואח

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