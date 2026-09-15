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עוצמה יהודית

הגאון רבי ראובן אלבז נועד עם השר איתמר בן גביר ומועמדו ברשימה ובירכם בחמימות | תיעוד

הגאון רבי ראובן אלבז, קיבל בחום ובאהבה את השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר ואת המועמד ברשימת 'עוצמה יהודית' לכנסת, יוסי גולדברגר | הרב שוחח עמם המשך דקות ארוכות ובירכם בחמימות להמשך הצלחה | תיעוד (חדשות)

השר בן גביר ויוסי גולדברגר עם הגאון רבי ראובן אלבז

ראש ישיבת "אור החיים" וחבר מועצת חכמי התורה, הגאון רבי ראובן אלבז, קיבל אמש (שני) בחום ובאהבה את השר לביטחון לאומי ואת המועמד ברשימת 'עוצמה יהודית' לכנסת, יוסי גולדברגר, שהגיעו לישיבה לקראת מעמד אמירת הסליחות.

הרב אלבז ישב עם השר בן גביר וגולדברגר במשך דקות ארוכות, שוחח עמם על פעילותו של השר ועל הסוגיות העומדות על סדר היום, והודה לבן גביר על פעילותו לשינוי התנאים בבתי הכלא ולהחמרת היחס למחבלים הכלואים בישראל.

בסיום המפגש בירך הרב אלבז את השר בן גביר ואת גולדברגר בהצלחה רבה ובסייעתא דשמיא בהמשך דרכם ועשייתם למען עם ישראל.

הגאון רבי ראובן אלבז עם השר איתמר בן גביר ויוסי גולדברגר
השר בן גביר ויוסי גולדברגר עם הגאון רבי ראובן אלבז
השר איתמר בן גביר עם הגאון רבי ראובן אלבז
הגאון רבי ראובן אלבז מברך את יוסי גולדברגר
איתמר בן גבירעוצמה יהודיתהרב ראובן אלבזיוסי גולדברגר

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