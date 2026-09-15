ראש ישיבת "אור החיים" וחבר מועצת חכמי התורה, הגאון רבי ראובן אלבז, קיבל אמש (שני) בחום ובאהבה את השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר ואת המועמד ברשימת 'עוצמה יהודית' לכנסת, יוסי גולדברגר, שהגיעו לישיבה לקראת מעמד אמירת הסליחות.

הרב אלבז ישב עם השר בן גביר וגולדברגר במשך דקות ארוכות, שוחח עמם על פעילותו של השר ועל הסוגיות העומדות על סדר היום, והודה לבן גביר על פעילותו לשינוי התנאים בבתי הכלא ולהחמרת היחס למחבלים הכלואים בישראל.

בסיום המפגש בירך הרב אלבז את השר בן גביר ואת גולדברגר בהצלחה רבה ובסייעתא דשמיא בהמשך דרכם ועשייתם למען עם ישראל.